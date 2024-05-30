北都覓地擬建第三座焚化爐 謝展寰︰與大灣區合作處理垃圾

垃圾徵費暫緩推行，同時維持目標在2035年停用堆填區處理垃圾，坊間擔心垃圾「何去何從」。環境及生態局長謝展寰指，下月到立法會申請撥款興建第二座焚化爐，並擬在北部都會區覓地興建焚化爐。另方面，亦會與大灣區城市合作，處理部分香港垃圾，因須符合內地法規標準，已就安排與內地展開討論，有具體計劃會盡快公布。

首座垃圾焚化爐位於石鼓洲人工島的「I．PARK 1」預計明年底落成，將用作處理都市固體廢物。謝展寰稱，未來會加快建造先進焚化垃圾設施。第一座、第一期的轉廢為能設施明年就會落成啟用。除石鼓洲人工島的項目，下月亦會向立法會申請撥款，在屯門曾咀興建第二座焚化爐，同時擬在北部都會區覓地興建第三座設施，「那樣香港就可以關閉所有堆填區、不需要再用堆填區。」