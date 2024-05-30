北都覓地擬建第三座焚化爐 謝展寰︰與大灣區合作處理垃圾

垃圾徵費暫緩推行，同時維持目標在2035年停用堆填區處理垃圾，坊間擔心垃圾「何去何從」。環境及生態局長謝展寰指，下月到立法會申請撥款興建第二座焚化爐，並擬在北部都會區覓地興建焚化爐。另方面，亦會與大灣區城市合作，處理部分香港垃圾，因須符合內地法規標準，已就安排與內地展開討論，有具體計劃會盡快公布。
首座垃圾焚化爐位於石鼓洲人工島的「I．PARK 1」預計明年底落成，將用作處理都市固體廢物。謝展寰稱，未來會加快建造先進焚化垃圾設施。第一座、第一期的轉廢為能設施明年就會落成啟用。除石鼓洲人工島的項目，下月亦會向立法會申請撥款，在屯門曾咀興建第二座焚化爐，同時擬在北部都會區覓地興建第三座設施，「那樣香港就可以關閉所有堆填區、不需要再用堆填區。」
根據環保署去年底公布數字，計及都市固體廢物及建築廢物的棄置量，2022年整體棄置於堆填區的固體廢物總量為574萬公噸，平均每日15,725公噸，而焚化爐興建需時，未必能解決香港垃圾。謝展寰透露，考慮與大灣區城市合作，「不是運到內地處理，而是有些設施可以處理大灣區廢物，也可處理部分香港廢物。」因香港地皮和薪金成本較高，若利用大灣區資源則可降低成本增加效益。但他補充指，要將垃圾運回內地，牽涉出入境法規等不同範疇，已與內地開始探討，若有具體消息會盡快公布。
對局長是否意指把香港垃圾送去大灣區作焚燒，環境及生態局其後在社交專頁解釋，局長指的是探討推動大灣區共同發展綠色產業和相關設施，推動把廢物轉為資源利用，回收再造，既可減少廢物，亦可以發展經濟。對香港來說，亦會有助減少處理部分垃圾，而不是把垃圾送上大灣區焚燒。
議員︰應從源頭減廢
立法會環境事務委員會主席劉國勳稱，將香港垃圾輸往內地焚化，技術上可行，因大灣區焚化爐也要足夠垃圾，才能保持發電量自負盈虧；但補充指無論建焚化爐或者與大灣區內地城市建立合作機制需時，要解決垃圾問題，應從源頭減廢。