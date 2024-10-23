匡智會大埔院舍員工涉性侵犯20歲及21歲學員　38歲男被捕社署發出警告

匡智會轄下一個殘疾人士院舍，今年8月中懷疑有員工性侵犯一對男女學員，該會已就事件報警並通報社會福利署，一名懷疑涉案38歲男職員被捕。社署高度關注事件，已要求院舍和營辦機構進行全面調查和提交改善方案，防止同類事件再次發生，並已向有關營辦機構發出書面警告。據社署紀錄，過去12個月匡智會只有位於大埔廣福邨的殘疾人士院舍「匡智松嶺綜合職業訓練中心—廣福宿舍」接獲警告。

警方表示，8月14日接獲大埔一間院舍的職員報案指，懷疑發生性侵犯案件，涉及一名20歲男院友及一名21歲女院友。大埔警區重案組第二隊接手調查案件，經調查後，警方拘捕一名懷疑涉案38歲男子，案件已進入司法程序。

匡智會事隔兩個月公布事件指，今年8月轄下一個單位接獲家長查詢後跟進調查，翻查閉路電視發現共有兩名學員懷疑曾被「傷害」，作案人士懷疑為該單位員工。由於該人明顯違反員工行為守則，匡智會已即時解僱該員工，又指警方已拘捕該人和落案起訴，案件已進入司法程序，現不便透露詳情。

就這宗員工嚴重違規事件，匡智會將成立獨立檢討委員會，檢視機構現行對服務者的保護措施，並提出改善建議，避免同類行為再現。委員會由香港律師會前會長熊運信出任主席，成員包括浸大副校長(教與學)周偉立、防止虐待兒童會前總幹事雷張慎佳。匡智會指出，對今次事件深感痛心，並已向受影響的服務使用者和家人表達深切慰問。