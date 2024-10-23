匡智會疑有員工傷害學員遭落案起訴　社署促交改善方案防再發生

匡智會轄下一個單位，今年8月懷疑有員工傷害兩名學員，該會已就事件報警並通報社會福利署。社署高度關注事件，已要求院舍和營辦機構進行全面調查和提交改善方案，防止同類事件再次發生。

違員工行為守則已被解僱

匡智會今日公布事件指，今年8月轄下一個單位接獲家長查詢後跟進調查，翻查閉路電視發現共有兩名學員懷疑曾被傷害，作案人士懷疑為該單位員工。由於該人明顯違反員工行為守則，匡智會已即時解僱該員工，又指警方已拘捕該人和落案起訴，案件已進入司法程序，現不便透露詳情。