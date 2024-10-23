匡智會疑有員工傷害學員遭落案起訴　社署促交改善方案防再發生

匡智會轄下一個單位，今年8月懷疑有員工傷害兩名學員，該會已就事件報警並通報社會福利署。社署高度關注事件，已要求院舍和營辦機構進行全面調查和提交改善方案，防止同類事件再次發生。
違員工行為守則已被解僱
匡智會今日公布事件指，今年8月轄下一個單位接獲家長查詢後跟進調查，翻查閉路電視發現共有兩名學員懷疑曾被傷害，作案人士懷疑為該單位員工。由於該人明顯違反員工行為守則，匡智會已即時解僱該員工，又指警方已拘捕該人和落案起訴，案件已進入司法程序，現不便透露詳情。
就這宗員工嚴重違規事件，匡智會將成立獨立檢討委員會，檢視機構現行對服務者的保護措施，並提出改善建議，避免同類行為再現。委員會由香港律師會前會長熊運信律師出任主席，成員包括浸大副校長(教與學)周偉立、防止虐待兒童會前總幹事雷張慎佳。匡智會指出，對今次事件深感痛心，並已向受影響的服務使用者和家人表達深切慰問。
社署有派員突擊巡查
社署表示，知悉事件後已隨即作出跟進，包括派員突擊巡查院舍，要求營辦機構嚴肅處理事件，並適切跟進兩名受害人及其家人的情緒和福利需要。社署早前已經與營辦機構的執行委員會及管理層會面，聽取處理有關事件的匯報，又已向其發出書面警告，以及要求提交詳細調查報告、落實一系列改善措施。署方又稱，已知悉機構成立獨立檢討委員會，期望檢討早日完成、認真落實改善措施。