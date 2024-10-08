匯聚智能電子產品 創新科技改善生活 貿發局秋電展涵蓋三大領域 打造智慧城市

秋電展將帶來多項最新智能電子科技產品，其中展商 Tobot Solution Limited將展出接待及送遞機械人。

新增數碼娛樂體驗區 參觀者可享受沉浸式體驗 秋電展將重點推廣包括數碼娛樂、智慧出行及銀髮經濟三大領域的產品，當中包括為配合近年遊戲產業發展，以及穿戴式科技風潮而設，將展出電競級別耳機、鍵盤、手掣等設備的「電腦及電子遊戲產品」展區；還有讓參觀者可試玩採用VR（虛擬實境）和AR（擴增實境）等技術的數碼娛樂產品，享受沉浸式體驗，全新增設的「數碼娛樂體驗區」。 隨著近年可持續發展成為焦點議題，秋電展亦設有多個推動環保生活的展區，其中於智慧出行展區，將展出由本地初創企業以經典車款改造成的電動車，以展示將燃油車改造成電動車的「油改電技術」；應科院亦將展示提升自動駕駛安全的車聯網技術。場內的「汽車及車載電子產品」展區將展示駕駛相關設備；於「儲能展區」將展出電動車充電器及其他大容量、高功率的便携式儲能電源。此外，秋電展亦照顧銀髮族的需要，引入各種針對銀髮族需要的健身和健康科技產品，並附有方便買家識別相關產品的樂齡產品標示。 按此立即登記

展場將新增「數碼娛樂體驗區」，展商之一的Soqqle Hong Kong Limited帶來AI學習平台，讓學生透過虛擬角色探索不同課題。 其中一焦點「儲能展區」，將展出電動車充電器，以及其他大容量、高功率的便携式儲能電源。Deltrix Limited將展示一系列電動車充電器，而這些電動車充電器已於「一帶一路」國家應用。

eAsia 同期舉行 發揮協同效應 由香港貿發局和慕尼黑國際博覽亞洲有限公司合辦的國際電子組件及生產技術展，將與秋電展同期在會展舉行，展出可應用於不同行業的電子設備，包括電子元器件、鍵盤及開關、電源供應設備、印刷電路板及電子製造服務、顯示技術及測量儀器等。 連串精彩節目 促進業界交流 於兩大展覽期間已安排了一系列豐富的活動，當中香港貿發局、香港電子業商會及產品可靠性暨系統安全研發中心將再次攜手合辦「電子設備可靠性保證論壇」，為一連幾天的活動揭開序幕。於展會第二天（10月14日），香港貿發局和香港電子科技商會將合辦「創新科技論壇」，請來創新科技及工業局數字政策專員黃志光主禮並致開幕辭，而來自奧雅納工程顧問、ASMPT半導體解決方案、電機電子工程師學會、香港應用科技研究院及理工大學的多位專家，將以「數位孿生 連結虛實世界」為題，探討如何在虛擬世界中進行模擬和預測，從而改善決策及提升生產力。此外。貿發局、慕尼黑國際博覽亞洲有限公司和香港電子業商會合辦的年度「香港電子論壇」，則會探討微電子、人工智能及開源生態系統的發展和趨勢。 展會期間亦將舉辦初創投資項目對接會、香港科技創價大賽、企業啟導環節、初創企業介紹會等，讓初創企業推廣創新理念，爭取投資者支持，並就業務發展向專家取經。同時，展會亦將採用「展覽+」（EXHIBITION+）線上線下融合模式舉行，展商及買家可透過「商對易」（Click2Match）智能配對平台進行線上洽商及配對，從而拓展商脈。 香港秋季電子產品展

國際電子組件及生產技術展

日期：2024年10月13至16日

地址：香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心

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