匯聚智能電子產品 創新科技改善生活 貿發局秋電展涵蓋三大領域 打造智慧城市

特區政府銳意推動智慧城市發展，香港貿發局亦大力推動科技創新，於這個秋季將舉辦多個科技展，當中包括於10月13至16日於香港會展中心舉行的香港秋季電子產品展(秋電展)和國際電子組件及生產技術展(eAsia)，兩大科技展匯聚超過3,200家來自19個國家和地區的展商，帶來多款創新科技智能產品和方案、相關服務及資訊，並透過一系列豐富的節目，促進業界和跨行業交流，推動智慧城市發展。
由香港貿易發展局舉辦的第44屆秋電展以「世界級電子業盛會 激發無限商機」為主題，內容涵蓋家用及商用智能產品和電器、視聽設備及最新科技解決方案等。會場內設逾20個展區，包括網羅了500個地區知名品牌如日本的TOSHIBA、法國CG Mobile旗下多個與GUESS及LACOSTE等時尚品牌合作的手機周邊產品、美國的智能健身及生活用品品牌RENPHO、內地研發汽車智能化產品的路暢科技，還有本地電子消費品牌Momax等的「品牌薈萃廊」。「科技館」將展出尖端科技產品和科技轉型方案，而香港科技園及數碼港培育的初創企業，以及其他具潛力的初創，將於「初創專區」展示為不同行業解決痛點的智能方案和產品。
新增數碼娛樂體驗區 參觀者可享受沉浸式體驗
秋電展將重點推廣包括數碼娛樂、智慧出行及銀髮經濟三大領域的產品，當中包括為配合近年遊戲產業發展，以及穿戴式科技風潮而設，將展出電競級別耳機、鍵盤、手掣等設備的「電腦及電子遊戲產品」展區；還有讓參觀者可試玩採用VR（虛擬實境）和AR（擴增實境）等技術的數碼娛樂產品，享受沉浸式體驗，全新增設的「數碼娛樂體驗區」。
隨著近年可持續發展成為焦點議題，秋電展亦設有多個推動環保生活的展區，其中於智慧出行展區，將展出由本地初創企業以經典車款改造成的電動車，以展示將燃油車改造成電動車的「油改電技術」；應科院亦將展示提升自動駕駛安全的車聯網技術。場內的「汽車及車載電子產品」展區將展示駕駛相關設備；於「儲能展區」將展出電動車充電器及其他大容量、高功率的便携式儲能電源。此外，秋電展亦照顧銀髮族的需要，引入各種針對銀髮族需要的健身和健康科技產品，並附有方便買家識別相關產品的樂齡產品標示。
eAsia同期舉行 發揮協同效應
由香港貿發局和慕尼黑國際博覽亞洲有限公司合辦的國際電子組件及生產技術展，將與秋電展同期在會展舉行，展出可應用於不同行業的電子設備，包括電子元器件、鍵盤及開關、電源供應設備、印刷電路板及電子製造服務、顯示技術及測量儀器等。
連串精彩節目 促進業界交流
於兩大展覽期間已安排了一系列豐富的活動，當中香港貿發局、香港電子業商會及產品可靠性暨系統安全研發中心將再次攜手合辦「電子設備可靠性保證論壇」，為一連幾天的活動揭開序幕。於展會第二天（10月14日），香港貿發局和香港電子科技商會將合辦「創新科技論壇」，請來創新科技及工業局數字政策專員黃志光主禮並致開幕辭，而來自奧雅納工程顧問、ASMPT半導體解決方案、電機電子工程師學會、香港應用科技研究院及理工大學的多位專家，將以「數位孿生 連結虛實世界」為題，探討如何在虛擬世界中進行模擬和預測，從而改善決策及提升生產力。此外。貿發局、慕尼黑國際博覽亞洲有限公司和香港電子業商會合辦的年度「香港電子論壇」，則會探討微電子、人工智能及開源生態系統的發展和趨勢。
展會期間亦將舉辦初創投資項目對接會、香港科技創價大賽、企業啟導環節、初創企業介紹會等，讓初創企業推廣創新理念，爭取投資者支持，並就業務發展向專家取經。同時，展會亦將採用「展覽+」（EXHIBITION+）線上線下融合模式舉行，展商及買家可透過「商對易」（Click2Match）智能配對平台進行線上洽商及配對，從而拓展商脈。
香港秋季電子產品展
國際電子組件及生產技術展
日期：2024年10月13至16日
地址：香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心
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