匿名招聘廣告或違私隱條例 公署調查5刊登機構

部分公司會以匿名形式刊登招聘廣告，但卻要求職者提供包括身份證號碼等詳細個案資料。私隱專員公署關注有關情況，早前審視逾2萬則招聘廣告，發現有23則為這類匿名招聘廣告。公署指，刊登匿名招聘廣告以收集求職者個人資料的情況，或違反《私隱條例》的相關規定，公署主動對5間刊登相關廣告的機構啟動調查；並指匿名招聘廣告或被不法之徒利用再用作詐騙，提醒求職人士勿隨便回覆匿名廣告並提供個人資料。 私隱專員公署由2021年9月至今年8月，分別收到57宗及11宗有關招聘廣告的查詢及投訴；並留意到有機構透過網上招聘平台刊登匿名招聘廣告，即廣告中無披露招聘機構的名稱，以及無足夠資料或聯絡方法辨識機構的身分等。

公署由今年6至9月，審視刊登於13個網上招聘平台的22,270則招聘廣告，當中有23則匿名廣告。有一則招聘會計人員的廣告，只提及工作地點、職位性質及要求，求職者則須將履歷發送予一個無用公司域名註冊的電郵；而公署多次致電廣告中提供的電話，則無人接聽。公署關注刊登匿名招聘廣告以收集求職者個人資料，或違反《私隱條例》；公署已主動啟動對5間刊登匿名招聘廣告的機構的調查。 私隱專員鍾麗玲提醒求職者，匿名招聘廣告有機會被用作不當收集個人資料的手法，亦可能讓不法之徒利用相關廣告收集個人資料作詐騙用途。求職人士在未能確定僱主身份的情況時應小心查證，切勿隨便回覆匿名廣告並提供個人資料。公署呼籲刊登招聘廣告的僱主，應增加廣告的透明度，披露機構的身份；招聘平台應小心審視接獲的廣告，以識別及避免刊登匿名招聘廣告，保障市民的個人資料私隱。