區家麟被捕｜涉串謀發布煽動刊物 深夜獲准保釋7月中旬報到 (更新)

【4月12日09:00更新】區家麟昨日晚上約11時40分，獲准保釋離開警署。他雙手合十向傳媒表示：「多謝大家關心」及「抱歉今日唔方便講太多嘢」。警方表示，被捕男子已獲准保釋候查，須於7月中旬向警方報到。 【4月11日】警方表示，警務處國家安全處經深入調查後，今日於葵涌拘捕一名54歲男子，涉嫌違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第九及十條「串謀發布煽動刊物」罪。該名被捕人現正被扣留調查。警方指，行動仍在進行當中，不排除有更多人被捕。據了解，被捕人士正是資深傳媒人、中大新傳學院專業顧問區家麟。 消息指，國安處今早6時上門搜屋，其後將區家麟帶返葵涌警署；事件相信與他在《立場新聞》發表的評論有關。記協下午發表聲明，對資深傳媒人區家麟被捕表示深切關注，憂慮事件將進一步損害本港新聞自由。記協促請警方盡快交代案情，同時要求政府保障香港市民依《基本法》所享有的新聞及言論自由。

李家超：任何行業都要奉公守法 宣布參選特首的李家超今日被問到，區家麟被捕會否削弱新聞自由，他稱任何調查的案件都交給執法部門處理，自己亦已離開政府，不了解案件細節。李家超其後再指，言論自由及新聞自由在《基本法》中有清晰保障，並稱《基本法》由回歸至今一字不改，相信只要依照法律框架，就會有充分自由和空間。他強調，自己已離開政府，不作評論。李家超在中午再見傳媒，他稱無論任何行業都要奉公守法，外界不應因為某一案件及涉事者的個人背景，就聯想成另一種揣測及攻擊。他重申本港是法治社會，處理任何問題都按法律原則，本港司法制度亦受國際尊重，任何人都應該對香港充滿信心。 林鄭月娥不評論強調香港是法治社會 林特首林鄭月娥出席抗疫記者會時，亦被問到到區家麟被捕的問題。她說，作為行政長官或非執法的官員，都不會評論執法個案，但指香港是法治社會，強調《港區國安法》的頒布是貫徹落實保障國家和香港的安全，因此「有法必依，執法必嚴，違法必究」是法治社會一向重視的價值。她又說，《基本法》保障言論及新聞自由，而《國安第》第4條亦特別列明，保障國家安全的同時，亦維護《基本法》保障的個人自由。 新思維：應公布更多資訊釋除打壓傳媒疑慮 新思維表示，警方應該在不影響查案的情況下，公布更多的消息，又稱案件涉及傳媒人在傳媒的工作，公布更多資訊讓傳媒業界及公眾了解，有助釋除打壓傳媒的疑慮。新思維又說，應讓涉案人士盡早接觸律師，保障涉案人士基本權益，並稱由於案件需時搜證，應讓涉案者保釋候查。