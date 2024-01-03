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2024-01-03 04:30:33
日報

區會開鑼 出招撐經濟 尖咀夜繽紛推霓虹栢麗大道

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油尖旺區議會

油尖旺區議會昨召開首次大會前合照。(林靄怡攝)

新一屆區議員前日宣誓及正式上任，各區區議會昨起陸續召開首次會議，並就籌辦推動地區經濟發展活動提出建議討論。當中油尖旺區議會建議農曆年前推出暫名為「尖咀夜繽紛」活動，在區內多處設大型座地霓虹效果燈牌等打卡點。中西區區議會文件亦透露，倡農曆年前兩個周日在上環辦特色市集，北區區議會擬在粉嶺和沙頭角籌辦是「聯和燈墟」及「沙頭角元宵同樂日」。

油尖旺區議會召開首次大會，內容討論到推動地區經濟工作，包括擬推出「尖咀夜繽紛」的活動，會在尖沙咀栢麗購物大道一帶設置燈飾、大型座地霓虹效果燈牌等打卡點，也有建議設置「夜光許願樹」。活動亦擬辦夜光龍及街頭音樂表演，附近商戶亦會派發消費券、賀年小食等禮品。

油尖旺區議員、提振地區經濟專責工作小組主席葉傲冬會後表示，「尖咀夜繽紛」屬短期措施，希望能從推動油尖旺特色出發，再結合實際情況去舉辦夜繽紛或提振經濟的活動。參考廟街現在比較成功的模式，引進到區內包括女人街及花園街等特色街道。

除夜繽紛外，他認為，區內亦有空間推出不同活動，如結合經濟活動的文化導賞遊，但亦同意舉辦活動亦要平衡居民作息。

除油尖旺區議會外，多個區議會亦於本周陸續舉行首次會議，當中中西區將於明日(4日)舉行，按文件顯示，建議於1月28日及2月4日在上環文化廣場、永樂街及摩利臣街舉辦特色市集，設置數十個售賣各式各樣貨品及食物的攤檔，亦會安排多元的青年文化藝術表演及新興運動體驗。

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黃大仙辦元宵燈會

同日舉行黃大仙區議會會議，相關文件亦透露年2月23至25日舉辦元宵燈會，場內設有特色小食、工藝品或擺設、傳統文化藝術(如剪紙和繩結)攤位，嗇色園黃大仙祠亦會配合燈會的開放時間，於晚上開放供善信參拜。

北區區議會周五舉行會議，文件透露擬辦「北區日夜都繽紛」，包括2月會在聯和市場的戶外空間布置以新春為主題的立體裝置，亦會在鄰近的聯和墟遊樂場的圍欄布置燈飾；配合沙頭角禁區第二期開放，正月十五元宵節(2月24日)在沙頭角兒童遊樂場辦「沙頭角元宵同樂日」，展示傳統客家文化景觀，並安排陸上龍舟、魚燈舞等具當地特色的傳統文化表演及派發客家賀年小食。

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