區議員促正視不合理預繳合約 前教練稱舒適堡利誘推銷課程

連鎖健身中心舒適堡(Physical)結業事件昨有新發展，數位前舒適堡教練在區議員陪同下到尖沙咀警署報案。有前教練表示，舒適堡曾以「特惠佣金」利誘教練推銷課程，區議員認為此舉有理由懷疑為騙局。消委會表示，暫接獲1,000宗投訴，涉款逾3,000萬元，並指舒適堡行為或違反《商品說明條例》。另有議員表示，事件中健身中心提供了許多不合理的預繳合約，促政府當局正視。 4名前舒適堡教練昨日在工會代表及區議員陪同下到警署報案。去年11月入職的前舒適堡教練馮先生表示，公司曾多次遲出糧，故已察覺公司面臨財政困難；又指舒適堡於月初以WhatsApp短訊通知利誘教練推銷課程，稱推銷30,000元或以上課程可得額外1,000元的「特惠佣金」。

至於舒適堡聲稱灣仔店日內原址改名以「Healthy」品牌重新營運，馮先生表示從前經理口中得悉，新投資者提出教練以無合約及佣金方式於新店工作，並負責原有客戶，每堂酬勞僅100元；「安排對教練不公平，但公司可就此節省大量開支」，他強調不會為新公司提供服務，又指到目前為止仍無任何高層與他們討論薪酬問題。 陪同報案的油尖旺區議員陳少棠認為，舒適堡「短短7日(便結業)仍狂sell狂推，有理由懷疑係一個騙局」，存詐騙成分，在徵詢律師意見後，陪同苦主前來報案。同行區議員李思敏則指，作為國術教練非常理解教練的心路歷程，希望藉着警方調查維護他們的尊嚴及付出。

工聯會議員鄧家彪亦表示接獲過百健身教練及美容師求助，指舒適堡欠供強積金兩個月及欠薪一個月，據初步估算，欠薪達約1,500萬元。他批評有關公司不敢面對傳媒和公眾。且「新投資者」與原公司關係不明，至今仍未通知會員及員工，關注新公司會否免費承接「舒適堡」健身會籍及解決欠薪問題。

議員接多宗求助 除了健身教練及美容師外，部分市民亦因買了會籍而變成苦主，市民葉先生就提到，花了過萬元購買10年會籍，亦有參與教練堂，每十堂付款一次，他已預期會損失所有金錢，又說即使灣仔分店重開，對他來說是太遠。

民建聯立法會議員梁熙表示，正與至少四十多名苦主接觸，金額最高涉二十多萬元。他認為，舒適堡提供長達10年甚至30年的預繳合約不合理，建議參考海外地區做法，如規定不可超過原租約一年、單次服務不可以比套票貴125%以上等，以保障消費者及杜絕不合理預繳合約。 海關接555宗相關舉報 消委會則接獲1,000宗投訴，涉款近3,100萬，平均每宗個案涉及金額為31,007元。總幹事黃鳳嫺批評，舒適堡在無能力提供服務下仍然銷售課程，並指海關已成立專責小組跟進事件，調查有否違反《商品說明條例》。她認為，舒適堡須交代是否真有新公司接手，而消費者亦須了解細節再決定是否轉到新公司，若消費者不接受新公司服務，舒適堡及新公司均有責任向消費者退款。

海關回覆本報查詢指，截至昨日下午4時，共接獲555宗相關舉報，並表示已成立專責隊伍積極跟進，並會密切監察情況，如發現違法會採取執法行動。