區議員倡露天過路處增「四角防雨棚」　為行人遮蔭擋雨提升地區形象

本港大部分行人過路處均屬露天設計，有區議員建議在人流密集的馬路邊增設「四角防雨棚」，為行人提供遮蔭及擋雨設施，認為既可減少因濕滑路面導致的意外，美觀實用的防雨棚亦可提升地區形象，吸引更多遊客及居民。運輸署指，在行人路設置任何設施要考慮多項因素，包括行人流量和駕駛人士視野等，因此一般而言行人過路處不宜豎立大型設施。

西貢區議員方國珊表示，缺乏遮蔽設施的行人容易受惡劣天氣影響，提議在區內人流密集的馬路旁增設「四角防雨棚」，認為可有效改善行人出行體驗、減少因濕滑路面導致的意外，而增設美觀實用的防雨棚不僅能改善基礎設施，還能提升西貢區作為宜居地區的形象，吸引更多遊客及居民。礙於對行人安全的考慮，她指雨棚鋼架不宜過重，遇上極端天氣前亦應收起雨棚。

方國珊向西貢區議會一個委員會提交動議文件，建議優先考慮在巴士站、行人過路處及商業區等地點試行安裝，包括將軍澳寶邑路與唐俊街交界的十字路口等，並按居民意見逐步拓展至全區，動議獲得同區另外10名區議員和議。

運輸署：不宜豎立大型設施

運輸署回覆委員會稱，在行人路設置任何設施須考慮行人流量、行人路寬度、駕駛人士視野和設施能否穩固安裝等因素，一般而言在毗鄰馬路或路口的行人過路處，除方向標誌外不宜豎立大型設施。鑑於動議提到的行人路人流較多、路面空間有限，運輸署考慮相關因素後，認為建議未必能應用於將軍澳。