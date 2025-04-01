區議員工作報告不設上網查閱複印需付款　麥美娟：做法與往屆一樣

本屆區議員的工作報告周一起可在各區民政事務處供市民查閱，惟不能用手機拍攝，如要複印報告每頁1.5元，報告並無上載到網上。民政及青年事務局局長麥美娟表示，做法與往常一樣。
麥美娟今日出席活動時回應區議員工作報告，指對於區議員的資料，包括像是區議員的辦事處、以往一些申報開支的文件，公眾人士需到民政處登記查閱，如果需要時當局提供複印服務，強調和往屆做法一樣。區議員的工作報告同樣放在民政處讓公眾人士查閱，有需要時亦可提供複印服務。
稱今屆透明度是歷屆之最
麥美娟又指，今屆區議會加入履職監察機制，區議員須首度詳細交代工作內容，包括會見市民的數字等，除了希望確保盡責履職，亦能令工作更透明，認為今屆透明度是歷屆之最。
各區增設「流動會客室」 輪流開街站
麥美娟表示，為讓市民更善用「區議員會見市民計劃」服務，將會用新方法在各區增設「流動會客室」，區議員將輪流在地區開街站，接受市民投訴或查詢，可讓區議員更直接接觸市民。她指，灣仔及黃大仙區議會已開始有關做法。
部分議員報告內容相似 因「組合形式服務市民」
對於部分同區區議員的工作報告內容被指相似度高，麥美娟表示，很多區議員開設聯合辦事處，以組合形式服務市民，強調區議員不是單打獨鬥，可發揮團隊精神，令服務更到位。