熱門搜尋:
緬甸地震 2025預言 網上熱話 DSE 2025 上然 朗天峰 新店關注組 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-04-01 17:28:09

區議員工作報告不設上網查閱 複印需付款　麥美娟：做法與往屆一樣

分享：
麥美娟(中通社資料圖片)

麥美娟(中通社資料圖片)

adblk5

本屆區議員的工作報告周一起可在各區民政事務處供市民查閱，惟不能用手機拍攝，如要複印報告每頁1.5元，報告並無上載到網上。民政及青年事務局局長麥美娟表示，做法與往常一樣。

麥美娟今日出席活動時回應區議員工作報告，指對於區議員的資料，包括像是區議員的辦事處、以往一些申報開支的文件，公眾人士需到民政處登記查閱，如果需要時當局提供複印服務，強調和往屆做法一樣。區議員的工作報告同樣放在民政處讓公眾人士查閱，有需要時亦可提供複印服務。

adblk6

稱今屆透明度是歷屆之最

麥美娟又指，今屆區議會加入履職監察機制，區議員須首度詳細交代工作內容，包括會見市民的數字等，除了希望確保盡責履職，亦能令工作更透明，認為今屆透明度是歷屆之最。

各區增設「流動會客室」  輪流開街站

麥美娟表示，為讓市民更善用「區議員會見市民計劃」服務，將會用新方法在各區增設「流動會客室」，區議員將輪流在地區開街站，接受市民投訴或查詢，可讓區議員更直接接觸市民。她指，灣仔及黃大仙區議會已開始有關做法。

部分議員報告內容相似  因「組合形式服務市民」

對於部分同區區議員的工作報告內容被指相似度高，麥美娟表示，很多區議員開設聯合辦事處，以組合形式服務市民，強調區議員不是單打獨鬥，可發揮團隊精神，令服務更到位。
 

地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣、菲律賓旅行注意!（am730製圖）

【立即參加】送香港迪士尼樂園一日門票！

ad