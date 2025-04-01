區議員工作報告不設上網查閱 複印需付款　麥美娟：做法與往屆一樣

本屆區議員的工作報告周一起可在各區民政事務處供市民查閱，惟不能用手機拍攝，如要複印報告每頁1.5元，報告並無上載到網上。民政及青年事務局局長麥美娟表示，做法與往常一樣。

麥美娟今日出席活動時回應區議員工作報告，指對於區議員的資料，包括像是區議員的辦事處、以往一些申報開支的文件，公眾人士需到民政處登記查閱，如果需要時當局提供複印服務，強調和往屆做法一樣。區議員的工作報告同樣放在民政處讓公眾人士查閱，有需要時亦可提供複印服務。