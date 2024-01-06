區議員指家訪有難度　麥美娟：只要想服務社區一定有辦法解決

新一屆區議會上任一周，各區陸續召開大會，當中中西區區議會要求每名區議員家訪25戶，當區區議員金玲和楊哲安均表示半山中產區難入屋，希望彈性處理。民政及青年事務局局長麥美娟在電台節目指，區議員只要想服務社區，一定有辦法解決。

麥美娟指家訪並不容易，但區議員可在大廈門口接觸和認識街坊，而不少地區工作是吃力不討好，但相信議員仍然會投入去做。

不期望舉辦地區活動能提升GDP

各區議會須設立提振地區經濟專責小組，麥美娟指疫情以來社區「悶咗好耐」，希望在地區舉辦活動帶來生氣和活力。對於有意見指各區建議舉辦的活動過於相似，麥美娟指活動不是「為搞而搞」，以舞火龍為例，大坑、香港仔和薄扶林一向有相關節慶安排，日後可透過區議會統籌，並加強宣傳。她又指不會期望在地區舉辦活動能夠提升GDP，但相信在一定程度可刺激地區經濟。