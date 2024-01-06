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2024-01-06 11:49:28

區議員指家訪有難度　麥美娟：只要想服務社區一定有辦法解決

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區議員指家訪有難度　麥美娟：只要想服務社區一定有辦法解決

區議員指家訪有難度　麥美娟：只要想服務社區一定有辦法解決

新一屆區議會上任一周，各區陸續召開大會，當中中西區區議會要求每名區議員家訪25戶，當區區議員金玲和楊哲安均表示半山中產區難入屋，希望彈性處理。民政及青年事務局局長麥美娟在電台節目指，區議員只要想服務社區，一定有辦法解決。

麥美娟指家訪並不容易，但區議員可在大廈門口接觸和認識街坊，而不少地區工作是吃力不討好，但相信議員仍然會投入去做。

不期望舉辦地區活動能提升GDP

各區議會須設立提振地區經濟專責小組，麥美娟指疫情以來社區「悶咗好耐」，希望在地區舉辦活動帶來生氣和活力。對於有意見指各區建議舉辦的活動過於相似，麥美娟指活動不是「為搞而搞」，以舞火龍為例，大坑、香港仔和薄扶林一向有相關節慶安排，日後可透過區議會統籌，並加強宣傳。她又指不會期望在地區舉辦活動能夠提升GDP，但相信在一定程度可刺激地區經濟。

今屆各區區議會的常規看齊，其中16個在上屆取消授權票的區議會，今屆起亦會恢復。麥美娟指區議會會議常規中一向有授權票制度，恢復一直沿用的會議程序，是讓議員遇到特別情況時可以使用，舉例身體不適可以授權他人代替投票等。麥美娟解釋有制度不等於要用，加上區議員要符合80%會議出席率等要求，相信不會有人經常不開會，需要用授權票的機會不大。

新一屆區議會沒有民主派代表，麥美娟重申完善地區治理方案的目標，是結合愛國愛港及熱心服務地區的人士，參與地區治理工作，並非要分甚麼派別，只是排除非愛國者。她說選舉中爭取提名及支持，視乎選民決定，目前很難說哪些人有沒有機會加入地區工作，距離下一次選舉仍有很長時間，市民可以看到誰是真心服務社區。

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