區議員關注垃圾收費計劃難明 環保署長︰視乎市民想不想搞清楚

垃圾收費於4月1日起實施，市民對政府實際安排充滿「問號」，並擔心會誤墮法網。環保署長徐浩光指，市民對垃圾收費做法清不清楚，只是視乎自己想不想搞清楚，指「如果市民想不清楚，幾時都是不清楚」。但有議員昨在區議會委員會上表示，區議員及關愛隊都願意協助政府向居民宣傳，但沒有準確資訊下，他們「有心無力」。 徐浩光指，物管公司以大型指定垃圾袋收集垃圾不違法，但居民仍有責任用指定膠袋，並指物管公司可教育和勸導違法居民，清潔工人亦可記錄經常出現沒有使用指定垃圾袋的樓層，並向環保署舉報。當局會安排29場由區議會牽頭的簡介會，向市民講解法案細節安排。

油尖旺區議會的食物環境衛生委員會昨討論垃圾收費的細節，議員續表達對細節疑慮，民建聯葉傲冬指，不論是部門解說或是宣傳單張，均難以讓人明白收費細節，指區議員及關愛隊都願意協助政府宣傳，但「有心無力」，沒有準確資訊協助居民。 環保署鼓勵零售商銷售指定袋代替塑膠購物袋達致「一袋兩用」，但工聯會委任議員許德亮指，不少市民反映指定垃圾袋較薄，若用作盛載超市物品擔心離開時，指定袋「未返到屋企都穿咗」。 出席會議的環保署高級環境保護主任程健宏指，明白區議員在為市民講解時有困難，署方擬為區議會提供更多簡介。他又指，指定袋含最少兩成屬回收物料，但無生物降解成分，故市民毋須擔心膠袋在一段時間後會自行分解。