熱門搜尋:
渣打馬拉松2024 香港足球 機管局債券 垃圾徵費 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 陳兆焯 流感 深圳Costco 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 山姆超市 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 御半山 明愛專上學院 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-01-19 04:31:20
日報

區議員關注垃圾收費計劃難明 環保署長︰視乎市民想不想搞清楚

分享：
垃圾徵費

垃圾徵費前，不少市民已會主動將垃圾分類回收。(林靄怡攝)

垃圾收費於4月1日起實施，市民對政府實際安排充滿「問號」，並擔心會誤墮法網。環保署長徐浩光指，市民對垃圾收費做法清不清楚，只是視乎自己想不想搞清楚，指「如果市民想不清楚，幾時都是不清楚」。但有議員昨在區議會委員會上表示，區議員及關愛隊都願意協助政府向居民宣傳，但沒有準確資訊下，他們「有心無力」。

徐浩光指，物管公司以大型指定垃圾袋收集垃圾不違法，但居民仍有責任用指定膠袋，並指物管公司可教育和勸導違法居民，清潔工人亦可記錄經常出現沒有使用指定垃圾袋的樓層，並向環保署舉報。當局會安排29場由區議會牽頭的簡介會，向市民講解法案細節安排。 

油尖旺區議會的食物環境衛生委員會昨討論垃圾收費的細節，議員續表達對細節疑慮，民建聯葉傲冬指，不論是部門解說或是宣傳單張，均難以讓人明白收費細節，指區議員及關愛隊都願意協助政府宣傳，但「有心無力」，沒有準確資訊協助居民。 

環保署鼓勵零售商銷售指定袋代替塑膠購物袋達致「一袋兩用」，但工聯會委任議員許德亮指，不少市民反映指定垃圾袋較薄，若用作盛載超市物品擔心離開時，指定袋「未返到屋企都穿咗」。

出席會議的環保署高級環境保護主任程健宏指，明白區議員在為市民講解時有困難，署方擬為區議會提供更多簡介。他又指，指定袋含最少兩成屬回收物料，但無生物降解成分，故市民毋須擔心膠袋在一段時間後會自行分解。

Ad Block

有議員亦擔心，清潔工處理了沒有用指定垃圾袋盛載垃圾，被發現後責任屬法團、清潔公司或物管公司？程健宏沒有正面回應，只稱若住戶沒有將垃圾放入指定袋，清潔工應當面拒絕處理，並作出勸喻，物管公司亦應在涉事樓層或樓宇大堂貼出告示警惕住戶，「如情況持續嚴重，可能要考慮是否安裝閉路電視。」

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受