區議會或恢復委任引入間選　陳勇：分配資源不會被斥只顧自己區

本港區議會改革方案備受關注，特首李家超今日(25日)透露地區行政檢討已進入尾聲，但未有確認會否引入間選和委任議席。曾任北區區議會委任議員的民建聯陳勇認為，委任議員在議會作決策時，毋須擔心被指只顧及所屬選區利益，亦可按其背景為議會提供更廣泛、專業的意見，部分有能者更可擔當統籌角色，協調區內不同選區的議員，促進討論效率。

具專業背景委任議員可與直選互補

陳勇過往兩度獲政府委任為北區區議會議員，他接受本報查詢時表示，區議會原意是作為一個諮詢架構，取得議會意見後最終都要交由政府決策。他指，不少區議員都頻密、勤力地落區，但政府有時亦需要更多元化的聲音，如有專業界別人士獲委任成議員，正可提供更專業的意見，與勤力落區的區議員互補，「有啲係專業界別但冇參與選舉，但又有佢嘅觀點兼有心有資源(服務社區)。」