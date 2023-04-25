區議會或恢復委任引入間選　陳勇：分配資源不會被斥只顧自己區

本港區議會改革方案備受關注，特首李家超今日(25日)透露地區行政檢討已進入尾聲，但未有確認會否引入間選和委任議席。曾任北區區議會委任議員的民建聯陳勇認為，委任議員在議會作決策時，毋須擔心被指只顧及所屬選區利益，亦可按其背景為議會提供更廣泛、專業的意見，部分有能者更可擔當統籌角色，協調區內不同選區的議員，促進討論效率。
具專業背景委任議員可與直選互補
陳勇過往兩度獲政府委任為北區區議會議員，他接受本報查詢時表示，區議會原意是作為一個諮詢架構，取得議會意見後最終都要交由政府決策。他指，不少區議員都頻密、勤力地落區，但政府有時亦需要更多元化的聲音，如有專業界別人士獲委任成議員，正可提供更專業的意見，與勤力落區的區議員互補，「有啲係專業界別但冇參與選舉，但又有佢嘅觀點兼有心有資源(服務社區)。」
不屬任何選區可更專注議會
現有18個行政分區會細分成多個選區，陳勇直言民選議員或主要只服務其選區，若部分委任議員「角色超然」，更可擔當領袖角色統籌和協助不同選區，舉例稱一條巴士線如途經5個選區，「一條街5個站唔掂」，就有需要有一個領袖為大家協調。
陳勇憶述當年任委任議員時，因不屬於任何一個選區，既可專注於議會工作，在決策或分配議會資源時，也不會被斥只顧及自己選區。現時是港區人大政協、有關全國性團體代表界立法會議員的他亦稱，立法會選委會界別議員發表意見時，會較多從全港整體考慮出發，「選委會界別冇自己界別利益，有咩就為整體利益講多啲。」