區議會提名期明展開 民建聯擬百人參選 民主黨6人出戰

改制後的區議會選舉今年12月10日舉行，提名期明日開始，多個政黨陸續公布參選安排。民建聯將派出過百人參選全數44個地區直選席位，以及間選席位，名單今日公布，經民聯亦預告會派出數名成員參與直選。民主黨亦公布參選名單，主席羅健熙不評估「入閘」機會，相信6人都符合愛國愛港原則。

民建聯擬派出的百多人，95%擁有大專學歷、三成年齡35歲以下。主席陳克勤坦言，部分地區的選舉工程有很大難度，該黨將會成立專案小組協助，包括為候選人訂定選舉方案、由星級政治人物落區輔選等。民建聯今日舉行特別執委會後，將通過和公布今屆參選名單。經民聯九龍中支部副主席李超宇昨亦宣布出選九龍城區九龍城南直選議席，該黨主席盧偉國透露還會有數名成員參加直選。

羅健熙拒評民主黨入閘機會

早前稱會派8人參選的民主黨，昨公布最終派出6人參選，包括羅健熙、副主席伍凱欣、現任油尖旺區議會副主席朱子洛、前觀塘區議員葉梓傑、前南區區議員黎熙琳和潘秉康。羅健熙稱，過去一周已向選管會申請選民登記冊摘錄，成員將去信有關「三會」成員爭取提名。他不評估「入閘」機會，強調暫時只專注做好第一步。另外，民協亦通過派出總幹事郭偉誠及現任屯門區議員周啟廉，分別參選深水埗東選區和屯門西選區。主席廖成利有信心兩人能通過資格審查，惟坦言參選人需要「過五關」，形容「選舉艱難重重」。