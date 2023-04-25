區議會擬減直選議席擴選區範圍　現任民主派：咁辛苦未必再做

本港區議會改革方案備受關注，早前有消息指，政府將大幅減少直選議席數目、由「單議席單票制」改為「雙議席單票制」，選區分界亦擬改用分區委員會分區作劃界基礙。深水埗區議會副主席、前公民黨伍月蘭以深水埗區為例，一個分區委員會分區等同逾7個現有選區，質疑一個直選議員如何利用一份資源，服務7個選區的工作，又稱她現同時兼顧約6個選區的工作已十分吃力，坦言「咁辛苦未必再做」。

直言現有資源難應付日後工作

特首李家超今日(25日)出席行政會議前透露，地區行政檢討已進入尾聲，結果和細節將盡快公布，但表示區議會酬金和津貼可考慮維持不變。伍月蘭接受本報查詢稱，深水埗分區委員會目前有3個分區，對比現有深水埗區議會的選區數目，平均每個分區覆蓋逾7個現有選區，直言以現有資源絕對不能應付日後工作。