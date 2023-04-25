區議會擬減直選議席擴選區範圍　現任民主派：咁辛苦未必再做

本港區議會改革方案備受關注，早前有消息指，政府將大幅減少直選議席數目、由「單議席單票制」改為「雙議席單票制」，選區分界亦擬改用分區委員會分區作劃界基礙。深水埗區議會副主席、前公民黨伍月蘭以深水埗區為例，一個分區委員會分區等同逾7個現有選區，質疑一個直選議員如何利用一份資源，服務7個選區的工作，又稱她現同時兼顧約6個選區的工作已十分吃力，坦言「咁辛苦未必再做」。
直言現有資源難應付日後工作
特首李家超今日(25日)出席行政會議前透露，地區行政檢討已進入尾聲，結果和細節將盡快公布，但表示區議會酬金和津貼可考慮維持不變。伍月蘭接受本報查詢稱，深水埗分區委員會目前有3個分區，對比現有深水埗區議會的選區數目，平均每個分區覆蓋逾7個現有選區，直言以現有資源絕對不能應付日後工作。
憂新人更難競選直選議席
被問到會否競逐連任區議員時，本身是美孚中區的伍月蘭指，正同時兼顧美孚南、美孚北和荔枝角南等約6個選區，「我選唔選就視乎辛唔辛苦」、「依家都要將份糧貼出嚟請職員」。她又認為，沒有知名度的人士很難在選舉中勝出，遑論日後一個分區範圍變得更大，「有心服務市民但唔係自己區嘅，就真係唔識你。」
此外，伍月蘭又稱不知日後參選要否爭取到一定的提名數目，惟直言「如果要『乞求』埋提名就不如唔好選」。李家超早上曾被問到參選人會否要先取得選委提名，他未有正面回應。