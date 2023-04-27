區議會擬減直選議席擴選區範圍 范徐麗泰倡直選比例22%仿立法會

行政長官李家超日前表示地區行政檢討已進入最後階段，區議會仍將保留，留下一定選舉成分，稍後會公布詳情。全國人大前常委范徐麗泰今日（27日）接受《明報》訪問時指出，區議會直選比例可參照立法會分區直選比例，即約22%，更稱若日後選出的區議員做得好，既能為民請命又能顧全大局，就可逐步增加比例。

范徐麗泰表示，2019年的選舉結果令她感到「好驚」，認為選民易受網上言論唆擺選出完全不合格的議員，在會議隨便侮辱官員，做一些不是區議員應做的事情，形容「這樣的選舉是無意義」。她指區議會日後擬大幅削減直選議員的比例並非在「懲罰」選民，而只是在「無得揀」的情況下「自保」，因擔心西方或台獨分子會散播歪論，影響香港選舉。范徐麗泰又認為，現在保留一定選舉成分，已是為顯示對選民的尊重，她強調香港不能重蹈2019年覆轍，讓熱血青年受人利用「搞亂香港」，指現時是「從頭來過」。

盧文端：泛民續不參選則「自尋死路」

另外，全國僑聯副主席盧文端在報章撰文指若泛民繼續不參選，只是「自尋死路」。他認為中央對於各方面人士在愛國愛港的前提下參選區議會，應該是持歡迎態度。他稱泛民上一次「軟性杯葛」新選制下的立法會選舉，對自身的生存造成極大傷害和衝擊，若這次再不參選區議會，政治上是「自尋死路」，將「無可救藥」。