區議會改革｜修訂草案立法會首讀二讀　曾國衞：承載市民對美好生活強烈期盼

區議會改革修訂條例草案，今日(31日)在立法會進行首讀及二讀，以落實「愛國者治港」。政制及內地事務局局長曾國衞表示，今次草案承載著全體市民對美好生活、社區和諧的強烈渴求和期盼，政府必定全力做好地區治理工作，令全面嶄新、五光十色、人才匯聚的新一屆區議會，可以明年1月1日如期就任，發揮「愛國者治港」的精神和展現同為香港開新篇過程中的共同擔當與作為。

曾國衞說，內外敵對勢力容不得香港快速發展和繁榮穩定，亦容不得香港生活在法治、自由和民主的環境，千方百計詆譭、污衊和破壞，2019年修例風波幾乎將香港推進萬劫不復的深淵，當時「港獨」猖獗、「黑暴」肆虐、「攬炒」橫行，有反中亂港分子透過區議會制度，使用卑鄙的古惑伎倆，製造政治化的議題，造謠發布虛假消息，挑動群眾對政府的仇恨，從而騙取大量選票和議席；在篡奪區議會控制權後，倒行逆施，作出危害國家安全的行為，強調政府絕不能夠讓過去危害國家安全、損害國家和香港利益的事情再次發生。

稱 聯盟蒐 逾161萬簽名 證明 政府呼應民眾要求

他又說，一眾愛國愛港團體自政府公布完善地區治理建議方案後，很快成立大聯盟，並一共收集到超過161萬個簽名，認為是反映社會各界對政府方案的大力支持和殷切期望，亦認為證明政府所做的，正是呼應民眾的要求等。

政府向立法會提出的《2023年區議會(修訂)條例草案》，涵蓋6條主體法例及15條附屬法例，就9項主要事宜訂定條文，包括區議會職能和組成、區議會主席由民政事務專員擔任及其權力、設立「區議會資格審查委員會」、區議員喪失資格情況等，並因應全港452選區整合為44個，每區選舉開支上限會由現時約6.9萬元增至51萬至95萬元不等，候選人每票資助加1元去到16元。