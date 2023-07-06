區議會改革｜民主黨有黨員有意參選　狄志遠：新思維積極考慮

立法會今日(6日)全票通過《2023年區議會(修訂)條例草案》，政府表示將全速籌備組成第七屆區議會的工作。曾任南區區議員的民主黨主席羅健熙今日在該黨網台節目稱，3月起已陸續收到黨員有意參選下屆區議會選舉，大部分為現任或前任區議會，下一步民主黨會與他們商討參選定位和想做甚麼。

羅健熙：難評民主黨入閘機會

羅健熙續指，民主黨要再衡量有意參選的黨員是否值得獲民主黨支持、向市民推薦，又強調參選黨員因代表民主黨，需要堅持黨的理念和價值。不過，他坦言現時難以評估民主黨入閘機會，政府對待民主黨的態度亦未見放鬆。

身兼民主黨紀委會主席的民主黨前主席劉慧卿於同一節目說，民主黨不應受屈辱、希望黨內有人「做返議員應做的事」，重申參選黨員如作出損害黨聲譽的行為，必定會在透過紀委會調查。