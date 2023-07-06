區議會改革｜民主黨有黨員有意參選　狄志遠：新思維積極考慮

立法會今日(6日)全票通過《2023年區議會(修訂)條例草案》，政府表示將全速籌備組成第七屆區議會的工作。曾任南區區議員的民主黨主席羅健熙今日在該黨網台節目稱，3月起已陸續收到黨員有意參選下屆區議會選舉，大部分為現任或前任區議會，下一步民主黨會與他們商討參選定位和想做甚麼。
羅健熙：難評民主黨入閘機會
羅健熙續指，民主黨要再衡量有意參選的黨員是否值得獲民主黨支持、向市民推薦，又強調參選黨員因代表民主黨，需要堅持黨的理念和價值。不過，他坦言現時難以評估民主黨入閘機會，政府對待民主黨的態度亦未見放鬆。
身兼民主黨紀委會主席的民主黨前主席劉慧卿於同一節目說，民主黨不應受屈辱、希望黨內有人「做返議員應做的事」，重申參選黨員如作出損害黨聲譽的行為，必定會在透過紀委會調查。
狄志遠呼籲民主派參選
有份贊成區議會改革方案、立法會唯一非建制派的狄志遠呼籲，民主派應該派員參加區議會選舉，以達致議會內有多元聲音的目標，又指不論政治環境、選舉制度為何，若有空間便應該積極爭取、寸土必爭。
身兼新思維主席的狄志遠透露，新思維作為「細黨」仍會積極參與區議會選舉，黨內目前已經有數名成員積極考慮參與，盼藉參選表現對社會的承擔，惟承認挑戰很大、不容易。
據報民協最少兩人有意參選
另外，有報道指民協亦有最少兩人正積極考慮參選區議會，他們相信若獲「開綠燈」參選都有能力取得提名，該黨今個月將開會討論新區議會方案和操作。