區議會改革｜立法會三讀通過區議會修訂條例草案 (持續更新)

【14:05更新】區議會改革修訂條例草案，今日(6日)在立法會進行三讀，以落實「愛國者治港」，最終以88票贊成、無人反對下通過《區議會修訂條例草案》。政制及內地事務局長曾國衞表示，經過2019年的修例風波，以及3年的疫情肆虐，市民現時最渴求社會和諧穩定，經濟重拾正軌。他指，通過條例草案後，仍有不少跟進工作要處理，包括籌備選舉等，期望全面嶄新、人才匯聚的區議會明年可如期就任。

麥美娟：冀為禍害地方行政多年政治鬧劇畫上「終止符」

民政及青年事務局長麥美娟則指，自己曾在地區服務近30年，有見近年區議會偏離服務市民初心，對此倍感心痛。她形容，近年區議會被「反中亂港」人士騎劫，淪為宣揚政治舞台，強調政府絕不容許「害群之馬」再次進入區議會，希望方案能為禍害香港地方行政多年的政治鬧劇畫上「終止符」。