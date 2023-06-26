區議會改革｜麥美娟：以後不只聽一面聲音　反對派應棄鬥爭思維

麥美娟指，落一落雨都會影響投票數字，認為近一年地區治理有改善，市民可能覺得無投票的迫切性。(資料圖片)

區議會改革方案早前出爐，大削直選比例至兩成，同時增設資格審查制度，參選人需要取得「三會」各3個提名，以落實「愛國者治港」。民政及青年事務局長麥美娟接受《星島日報》專訪時說，區議會改革後肯定不會只得一面聲音，否則對施政危險，又說對於有民主派稱向建制爭取提名如「屈辱」的說法感到「奇怪」，呼籲反對派應放棄鬥爭思維。

麥美娟指，過去幾年不止選舉主導議會，更是政治主導，今次區議會改革令過去區議會亂象不再出現，而是透過多渠道產生方法，組成多元組合，令區議會更好發揮《基本法》所指的諮詢功能，又說以後區議會，政府不會只想聽一面聲音，因為不是一件好事，「對政府制定政策好危險、唔穩陣，反對意見都要知」。

「落 一落雨都會影響投票數字」

對於有民主派表示，在新制度下向建制爭取提名如「屈辱」，民青局長麥美娟稱有關說法「奇怪」，指反對派過往亦曾向建制爭取支持出任要職或地區撥款，認為反對派應放棄鬥爭、非友即敵的思維，「大家一齊諗下為社區發展，可能更加好。」

至於投票率，麥美娟在訪問中說要視乎很多因素，認為「落一落雨都會影響投票數字」，又說近一年地區治理有改善，「市民可能覺得無咗要投票的迫切性」，認為不應只著眼投票率，而是用正確方法找出合適的人擔任區議員。