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2023-12-12 04:31:59
日報

區議會直選投票率27.54% 民建聯直選間選奪109席成大贏家

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新選制下的首場區議會選舉落幕，最終逾119.3萬名地區直選選民投票，選出88名區議員，總投票率為27.54%；地區委員會界別亦選出176名區議員。合共264個直選及間選的議席當中，傳統建制政黨民建聯成為大贏家，成功奪得109個議席，其次是擁有27席的工聯會、新民黨有15席。不過，非傳統建制政黨紫荊黨、實政圓桌、民主思路等都全軍覆沒，派出5人的香港新方向則一人獲勝。民建聯主席陳克勤表示，將認真檢討敗選地區的不足之處，新民黨主席葉劉淑儀直言電腦系統故障對該黨不利，將在立法會跟進事件。

區議會選舉 點票

區議會選舉地方選區要點票至昨早9時許。(鍾式明攝)

區議會選舉 點票 陸啟康 李家超

李家超(右二)和選管會主席陸啟康(左二)昨凌晨視察點票情況。(鍾式明攝)

區議會選舉投票時間，因電子選民登記冊系統晚上故障，延長1.5小時至昨凌晨零時「落閘」，之後各票站隨即轉為點票站，而共有2,454名「三會」成員間選的地區委員會界別，全數當選結果昨凌晨3時許出爐，逾119.3萬名選民投票的地區直選，則待至早上9時許才有全部結果。以兩個組別結果合計，派出121人參選的民建聯共取得109個議席，成功率逾90%；當中在地區直選中，更在44個區取得41席，取勝選達93%，成為今次選舉大贏家；其次為共取27席的工聯會、15席的新民黨，經民聯和自由黨分別奪12和5席。

區議會選舉

逾140上屆敗選者「復活」

非傳統大型建制政黨方面，各派出4人參選的公屋聯會和勞聯，分別有3人和1人勝出；有3人出選西貢區全數選區的專業動力僅方國珊連任成功；5人參選的香港新方向亦只能在天水圍南及屏廈取得一席。各派出1人參與地區直選的紫荊黨、民主思路和實政圓桌，都未能取得一席。在地方選區當中，有13名報稱獨立、無政黨或沒有報稱政治聯繫的候選人勝出，包括成功連任的灣仔區李碧儀、觀塘區符碧珍。

今次選舉有27名區議員競逐連任並全數成功，循直選參選的19人包括民建聯的北區高維基、葵青區盧婉婷和郭芙蓉、屯門區賴嘉汶、東區李清霞和觀塘區柯創盛，以及工聯會觀塘區簡銘東、葛兆源等。同時，今次有約145名上屆落選的參選人成功「復活」，循直選捲土重來的逾55人包括中西區民建聯劉天正、西貢區民建聯温啟明、新民黨陳志豪，以及大埔區民建聯黃碧嬌、經民聯羅曉楓等。本報亦對比地區直選投票人數和候選人累計得票數目，發現兩者相差2.2萬票，推算無效票佔總數1.8%。

民建聯主席 陳克勤

陳克勤(右)稱將檢討敗選地區。(蘇文傑攝)

新民黨 葉劉淑儀

葉劉淑儀(前)斥故障影響甚大。(蘇文傑攝)

葉劉淑儀：系統故障影響大

民建聯在地方選區當選率逾九成，落敗候選人均是得票排第三，包括南區東南林浩瑋、觀塘東南陳嘉文和沙田南祝慶台。民建聯主席陳克勤表示，選舉過程面對極大挑戰和考驗，將會檢討敗選地區的不足之處，又指不會自認是主導議會，而拒絕與不同黨派及獨立人士合作。派4人參選直選的自由黨則只有灣仔宋芝齡落敗，得票量不足當選人一半。自由黨黨魁張宇人指今次選舉氣氛良好、競爭激烈，呈現選舉新氣象，又稱自己首次選舉都未能勝出，選舉總有輸贏，不用對結果過分認真。

新民黨今次在地區直選收獲5席，葉劉淑儀形容是大豐收，惟直言電子選民登記冊系統故障，對她們這類依賴游離票及中產票的小政黨帶來很大影響，如入夜後很難叫中產市民出來投票，「同啲大黨喺公屋有戶口簿、有長期服務嘅市民係冇得比嘅」，她將在立法會向選管會跟進。經民聯副主席梁美芬指，觀乎世界各地選舉投票率都是約三成，本港能達到27%投票率屬相當不錯，認為如非故障或可追近三成。

劉兆佳：遊戲規則更清晰

特首李家超在投票昨凌晨結束後表示，感謝過百萬名選民投票，形容選舉整體都是成功的，不應因為一個系統故障而抹殺整個選舉、忽略每位參與人員的投入程度和選出區議員的優質性。

全國港澳研究會顧問劉兆佳亦認為現有投票率不錯，指以往地方選舉競選氣氛一向不熾熱，今次結果可以「收貨」。對於非傳統建制派候選人落敗，他難言中間派路線是否行得通，強調不論甚麼政治立場，候選人的地區工作、知名度等因素都很重要，相信今次結果也令區選遊戲規則更清晰，料其他政黨日後都會加強地區工作。全國港澳研究會副會長譚耀宗指，不知道中央對投票率的想法，但相信當然希望愈多人投票愈好，又說社會已回復穩定，市民或對結果沒有所謂，「邊個贏都好，佢咪唔去囉。」

時事評論員許楨稱，今次投票率高得令人「大跌眼鏡」，解釋支持建制派的選民佔整體約30%至40%，如當中有六至七成人投票，投票率就會有18%至28%，又指今次投票率已經很貼近上限，反映政府和建制派動員支持者能力。

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