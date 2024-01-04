區議會設立活動推動地區經濟　學者關注會否出現資源重疊

新一屆區議會上任，各區均成立「提振地區經濟專責工作小組」，舉辦活動推動地區經濟，有油尖旺區議員認為可吸引人流，令當區重回昔日繁華。不過有學者關注會否出現資源重疊情況，因數區都舉辦類似活動。

油尖旺區議會提出農曆新年前舉辦「尖咀夜繽紛」，在栢麗購物大道一帶設立座地霓虹燈牌等「打卡」點，並舉辦「夜光龍」及街頭音樂表演。當區「提振地區經濟專責工作小組」主席葉傲冬在電台節目指，希望設立文化歷史導賞團，配合商戶提供的優惠，吸引市民及遊客到區內提振經濟。他亦歡迎跨區舉行活動，加大協同效應。對於部分地區舉辦的活動類似，葉傲冬表示有關建議屬拋磚引玉的初步想法，相信各區活動會結合地區特色。他指日後工作小組開會時，會考慮不同持分者的建議，令活動可突顯油尖旺特色，及避免資源重疊。