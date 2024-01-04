區議會設立活動推動地區經濟　學者關注會否出現資源重疊

新一屆區議會上任，各區均成立「提振地區經濟專責工作小組」，舉辦活動推動地區經濟，有油尖旺區議員認為可吸引人流，令當區重回昔日繁華。不過有學者關注會否出現資源重疊情況，因數區都舉辦類似活動。
油尖旺區議會提出農曆新年前舉辦「尖咀夜繽紛」，在栢麗購物大道一帶設立座地霓虹燈牌等「打卡」點，並舉辦「夜光龍」及街頭音樂表演。當區「提振地區經濟專責工作小組」主席葉傲冬在電台節目指，希望設立文化歷史導賞團，配合商戶提供的優惠，吸引市民及遊客到區內提振經濟。他亦歡迎跨區舉行活動，加大協同效應。對於部分地區舉辦的活動類似，葉傲冬表示有關建議屬拋磚引玉的初步想法，相信各區活動會結合地區特色。他指日後工作小組開會時，會考慮不同持分者的建議，令活動可突顯油尖旺特色，及避免資源重疊。
學者建議各區統籌活動
恒大市場學系助理教授鄺家麒在同一節目就關注會否出現資源重疊情況，他指多區建議舉辦的活動類近，而同一時間有不同地區舉辦活動，質疑能否吸引足夠的人流、消費力和需求支撐。鄺家麒認為各區應統籌，如各自舉辦活動就像單打獨鬥，難以做到協同效應。他覺得用主題區分比較好，可以有跨區合作，未必要以18區分區形式去做，反而應以香港作為活力之都，思考如何定位及部署。