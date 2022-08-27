區議會近一半議席懸空逾一年 麥美娟：地區服務不受影響

區議會近一半議席懸空逾一年，民政及青年事務局局長麥美娟接受電視訪問表示，區議會仍然正常運作中，即使有部分區議會不夠人數召開大會，但地區服務不受影響，並指檢討區議會組成未有定案，不排除會讓分區、滅罪和防火委員會成員加入日後的區域組織。



麥美娟指，目前區議會有議席懸空，但根據法例，仍然是運作中，即使部分區議會長期不夠人數召開大會，區議員仍可進行地區服務，她認為如果作為對市民的交代，地區服務不受影響。她續指，分區、滅罪和防火委員會成員是由政府委任，不少成員都是在2019年區選中落敗的建制派人士。她強調成員都很熱心及熟悉地區事務，不排除他們有機會加入區域組織， 亦可能有其他服務社區平台。



青年發展藍圖預計年底「出爐」，麥美娟指，過程中會與青年深度訪談，承認要以往反對政府的青年接納和參與不容易，但不能因估計反應不好便放棄，「幾困難都好，我哋都要做」，她強調政府政策服務所有青年，他們的背景或過往的行為均不是考慮因素，並會邀請不同政治立場的青年深度訪談，廣泛聆聽意見。