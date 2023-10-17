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2023-10-17 04:30:53
日報

區議會選舉今起接受提名 政府推「區選夜繽紛」宣傳

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區議會選舉

政府擬在「香港夜繽紛」的活動，設攤位推廣區議會選舉。(資料圖片)

區議會選舉

民建聯將派122人參選。(陳芷晴攝)

改制後的首次區議會選舉12月10日舉行，提名期今日展開。政制及內地事務局長曾國衞指，當局上月已展開多個宣傳活動，亦將採取一些嶄新的宣傳手法主動走進社區，包括推出「區選夜繽紛」，形容政府推動夜市之際，「同時間我哋都夜市推動區選。」

曾國衞昨在立法會一個委員會稱，政府上月已展開並不斷加強區議會選舉宣傳，包括加大社交媒體宣傳力度和密度，以及用嶄新宣傳手法，讓社會明白區選重要性，從而信任、擁護新的地區治理體系和區議會，並踴躍投票。

要與市民「零距離接觸」宣傳

選委界簡慧敏問到如何提高選舉投票率時，曾國衞指除大型宣傳外，亦會製作電視特輯、「選舉小百科」，以及舉辦過百場「區選進社區」活動，以輕鬆手法、親子遊戲，甚至與「香港夜繽紛」合作推出「區選夜繽紛」，在活動上設置攤位與市民「零距離接觸」宣傳區選。他形容政府一方面推動夜市，「同時間我哋都夜市推動區選，幾好㗎呢個。」

新思維狄志遠關注新制度下爭取提名和聯絡「三會」成員的方法，形容政府在發放相關資訊時如「唧牙膏」。曾國衞解釋，早前不同政策局和選管會回應時，因切入點不同而回覆未及全面，日後會考慮整體發放訊息，又指目前已有足夠和合理的途徑予參選人爭取提名。他又透露，由全體問責班子拍攝的宣傳片最快今日推出，「大家可以拭目而待，可以喺電視睇到成個問責班子好誠懇咁呼籲大家個樣。」

民建聯工聯會公布參選名單

對於昨有報道指民主黨將不獲「入閘」機會，曾國衞會後表示，沒有聽過任何指令哪些候選人可否通過資格審查，又強調投票率受不同因素限制，不會以之作為「硬指標」。另外，民建聯和工聯會昨分別公布122人和46人的參選名單，當中未再見有參選人以兩黨「雙牌頭」競選。

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