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2023-10-31 04:31:55
日報

區議會選舉共400人參選 民主黨未能入閘 實政圓桌僅1人夠提名

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區議會選舉 實政圓桌 田北辰

有4名黨友不夠票「入閘」的田北辰，無悔支持新區議會制度。(李睿哲攝)

改制後的區議會選舉提名期結束，選舉事務處合共接獲400份提名表格，包括172人參加地方選區。民主黨原計劃派6人參選，最終因沒有足夠「三會」成員提名而未能報名。日前致電新民黨求提名「食檸檬」的實政圓桌主席田北辰稱，該黨最終只有1人能報名，又稱不夠票的4名參選人到「三會」成員叩門時，僅約一成肯聽政綱，但他無悔支持新區議會制度。

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民主黨主席羅健熙在提名期結束後隨即發聲明，宣布早前擬派出參選的6名黨友，因未能取得足夠「三會」成員提名，未能報名參選。他透露，各成員根據選管會提供的選民名冊摘錄，把政綱、個人資料和施政報告建議郵寄予三會成員，部分人更曾接觸個別成員，雖然部分獲得提名，惜最終未達門檻。

田北辰批拒聽政綱三會成員背棄責任

建制派實政圓桌早前擬派5人參戰，惟最終僅有1人取得足夠「三會」提名。曾致電新民黨求提名不果的實政圓桌主席田北辰昨稱，不夠票的4人曾到241名三會成員住所叩門，惜最終只有41人應門，而當中26人願意聽取政綱。他續指，有3人答允提名但在知會三會主席後撤回，又批評未有應門或拒絕聽政綱的二百多名委會，完全背棄提名人的責任。

不過，田北辰強調新選制沒有問題，他無悔支持修例，但日後或要求修例，要求一半三會委員沒有政治聯繫、三會主席要保持中立。由行會成員湯家驊作為召集人的民主思路，最終亦只有1人取得足夠「三會」提名，湯家驊接受傳媒訪問時，形容提名門檻高，建議直選提名門檻可以「放鬆少少」。新思維日前亦表示，因未能取得足夠「三會」提名而不派員參選。

全數地方選區均有競爭

另外，選舉事務處提名期內共接獲400份提名，有172人參與地區直選，其中莫瑞琛報名參選屯門東選區後退選。全港44個選區均有競爭，以油尖旺南和大埔北的6人爭兩席最激烈，其次是中區、西區、灣仔和大埔南有5人參選。各候選人下月8日將抽籤決定在選票上的次序。

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