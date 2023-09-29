區議會選舉12月舉行 選舉廣告上報期限放寬至三天 投票時間縮短一小時

今屆區選的投票時間將有改動，當日投票時間由早上8時30分至晚上10時30分舉行，共14小時，較2019年區議會選舉縮短一小時；地區委員會界別選舉方面，由於選民數目較少，投票時間由早上8時30分至下午2時半，合共6小時。

區議會換屆選舉將於12日10日舉行，提名期於下月17日展開。重塑後的區議會共有470席，包括委任議員、地區界委員會界別、直選及當然議員。直選方面，全港18個地方行政區將設立44個選區，採取雙議席單票制，選出88名區議員。今年全港共設600個一般投票站、18個地區委員會界別投票站，另設有不多於48個專用投票站。今次區選同樣採用電子派票，並設有關愛隊安排，投票結束後，除部分票站外，所有投票站會轉為點票站。

新一屆區議會選舉將於12月10日舉行，選舉管理委員會昨發表新一份《區議會選舉活動指引》，涉及80項修訂。其中地方選區的投票於當日早上8時30分至晚上10時30分舉行，較上屆區議會選舉縮短一小時；地區委員會界別的投票時間則由早上8時半至下午2時半舉行。選管會亦放寬選舉廣告申報期，由以往的1個工作天放寬至3個工作天。此外，民青局近日向關愛隊發出指引，如關愛隊成員參選區議會，須停止關愛隊工作，選管會主席陸啟康表示，關愛隊成員亦有參選權利，相信政府及選管會的指引足以規管，不排除選管會日後會作討檢。

陸啟康：料縮短投票時間影響不大

對於今次縮短投票時間，陸啟康表示，香港的投票時間確實較鄰近地區長，但有部分市民的工作時間較長，縮短投票時間或令他們不便，但相信實際影響不大。陸啟康又指，如要作出重大改變，必須先作公眾諮詢，惟是次區議會改制的籌備時間較短，難作全面諮詢；且區議會改革後，組成及投票制度均有改變，要選民在短時間內適應太多轉變未必是理想做法，故最穩妥的是採用上次立法會換屆選舉的安排。他補充指選管會不排除日後會作諮詢後，調整投票時間。

點票方面，直選較地委會投票時間長，陸啟康表示，為避免影響直選界別的投票意向，地委會選舉結束後不會即時點票，屆時會先封箱，待直選界別投票結束後再同時點票，以免有不公。

禁止關愛隊成員參選或不公

除投票時間有改變外，選管會亦放寬選舉廣告的申報期。根據以往規則，候選人須於選舉廣告發布後的一個工作天內，上載其選舉廣告及相關的資料文件，而新一屆區選將放寬至「三個工作天內」。陸啟康解釋，並指由於選舉工作繁忙，有政黨反映希望延長上報時間，新選制下候選人缺乏經驗，認為相關安排合理。惟他亦指，選舉廣告上載網上可達監察目的，如進一步再放寬，監察作用會減少，故局方亦要作平衡。

另外，不少關愛隊成員曾參與區議會，民政及青年事務局近日發出指引，如關愛隊成員參選區議會，須停止參與關愛隊工作等。被問到關愛隊參選是否合適，陸啟康認為，香港選舉一直都有不同政團參與，故不應該禁止關愛隊參與。至於關愛隊成員若以個人名義參選，或會帶給市民錯覺，他坦言難以避免有這種感覺，但相信選管會及政府的指引，已有足夠規定，但選管會日後會作檢討。

對於有民主派人士指無法接觸「三會」成員，陸啟康指，選管會沒有三會成員資料，也沒有權力公布其資料，指相關人士可透過民政處聯絡三會成員。