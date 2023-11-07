區議會選舉2023｜上水兩學校設「鄰近邊境投票站」　僅限地區直選選民名額3.8萬須先登記

區議會選舉將於12月10日舉行，政府曼新公布設立「鄰近邊境投票站」的詳情。當局指，將在上水港鐵站附近的兩所學校，即香港道教聯合會鄧顯紀念中學及東華三院甲寅年總理中學，設立「鄰近邊境投票站」，以便利身在内地的選民返港投票。參與是次安排的選民必須預先登記，最高登記名額為3.8萬個，以先到先得形式分配，並視乎具體登記情況酌情考慮適度增加名額。「鄰近邊境投票站」安排亦只適用於地區直選的選民，地區委員會界別的選民則不適用。
須先經網上系統登記
為確保有關安排有序進行，所有參與是次安排的選民必須預先登記，網上登記系統將於11月20日上午9時起開始運作，直至12月5日下午6時。選民於網上登記系統預約時，亦應選擇選舉當天的指定時段(按每小時算)進行投票，以便有關部門作相應安排及人流管理。已登記的選民若行程有變，只需在登記期內透過網站取消有關登記，便可在投票日於原屬投票站進行投票；但若更改行程時登記期已過，則有關選民可直接聯絡選舉事務處(電話：2891 1001)以作適當安排。
選民會獲發「登記結果通知書」確認登記成功
至於登記時，選民須提供中、英文姓名、香港身份證號碼、電郵地址以及聯絡電話號碼(包括香港或內地可接收短訊的電話號碼)。在提交登記申請後，選舉事務處會即時以短訊及電郵形式向有關選民發出「登記結果通知書」，以確認他們是否已獲成功登記在「鄰近邊境投票站」進行投票。選民在接獲「登記結果通知書」確認登記成功後，才可於有關投票站投票。
安排適用於任何已登記為2023年區議會選舉地方選區的選民。如登記人欲確認自己的選民資格，可登入選民資料網上查閱系統，以確定是否已登記為選民。在是次安排中獲成功登記的選民會被分配至上述兩所學校所設的「鄰近邊境投票站」進行投票，當中港島及九龍地方選區的選民會獲分配到香港道教聯合會鄧顯紀念中學投票；而新界地方選區的選民則會獲分配到東華三院甲寅年總理中學投票。