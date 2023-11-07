區議會選舉2023｜上水兩學校設「鄰近邊境投票站」　僅限地區直選選民名額3.8萬須先登記

區議會選舉將於12月10日舉行，政府曼新公布設立「鄰近邊境投票站」的詳情。當局指，將在上水港鐵站附近的兩所學校，即香港道教聯合會鄧顯紀念中學及東華三院甲寅年總理中學，設立「鄰近邊境投票站」，以便利身在内地的選民返港投票。參與是次安排的選民必須預先登記，最高登記名額為3.8萬個，以先到先得形式分配，並視乎具體登記情況酌情考慮適度增加名額。「鄰近邊境投票站」安排亦只適用於地區直選的選民，地區委員會界別的選民則不適用。