區議會選舉2023｜全體司局長先後到票站投票　公務員義工組隊協助長者

改制後的區議會選舉今日(10日)投票，除各個候選人落力拉票，不同高官都分別到所屬票站投票，其中特首李家超早上9時許到半山高主教書院票站投票，政務司司長陳國基到火炭仁愛堂香港台山商會長者活動中心、財政司司長陳茂波到黃竹坑南島中學、律政司司長林定國到德瑞國際學校山頂校舍投票；​政務司副司長卓永興、財政司副司長黃偉綸和律政司副司長張國鈞亦分別已在區議會選舉中投票。

常秘部門首長等齊「打卡」投票

局長方面，民政及青年事務局局長麥美娟、政制及內地事務局局長曾國衞、保安局局長鄧炳強和公務員事務局局長楊何蓓茵都已經投票，並在投票後接受傳媒訪問。另外，部分局長亦選擇在社交網站為選舉「打卡」，包括醫務衞生局局長盧寵茂和副局長李夏茵、發展局局長甯漢豪和副局長林智文、教育局局長蔡若蓮和副局長施俊輝、文化及體育局局長楊潤雄、勞工及福利局局長孫玉菡、創新科技及工業局局長孫東和副局長張曼莉、運輸及物流局局長林世雄、副局長廖振新、常任秘書長陳美寶，以及規劃署署長鍾文傑、建築署署長謝昌和、政府資訊科技總監黃志光、效率專員蘇貝茜等。

環境及生態局局長謝展寰、副局長黃淑嫻、常任秘書長(環境)謝小華、常任秘書長(食物)劉利群、環保署署長徐浩光及漁護署署長梁肇輝今日亦已在不同票站投票。謝展寰其後更偕同曾任葵青區議員的政治助理李世隆，到北葵涌街市呼籲檔販及街坊投票。蔡若蓮和施俊輝投票後，亦轉到全港教師田徑運動會為參加同業打氣，並呼籲他們投票。房屋局局長何永賢、副局長戴尚誠分別投票後，亦馬上到公共屋邨宣傳區選。另外，商務及經濟發展局丘應樺和財政及庫務局局長許正宇今日啟程訪問中南半島，兩人出發前已投票，其後在機場合照呼籲選民把握時間投票。