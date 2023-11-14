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2023-11-14 17:25:23

區議會選舉2023︱再出發大聯盟辦論壇不設辯論環節　與電視台合作「馬拉松式」直播

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區議會選舉2023︱香港再出發大聯盟將於本月28日起一連4日舉行區議會選舉論壇。(大聯盟提供)

區議會選舉2023︱香港再出發大聯盟將於本月28日起一連4日舉行區議會選舉論壇。(大聯盟提供)

完善地區治理的區議會選舉將於12月10日舉行，並會產生264個區議會議席。香港再出發大聯盟將於本月28日起一連4日舉行區議會選舉論壇，並向全港399位區議會候選人發出邀請。論壇不設辯論環節，並且大聯盟與電視台合作，透過網絡平台及電視向全港市民「馬拉松式」直播，讓候選人向市民介紹自己。

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論壇以粵語為主  惟不設限制

論壇共分4日舉行，1128日至29日為地方選區論壇，1130121日為地區委員會界別論壇。由於候選人數量眾多，分4日的論壇直播時間約57小時。市民可透過香港再出發大聯盟的Youtube、無綫新聞台、myTV SUPER外置機頂盒、網站及APP收看，同時大聯盟邀請各網上媒體同步直播。

399名候選人在論壇上有30秒自我介紹時間，2分半鐘論述一條題目，每區安排 20條問題，問題會由抽籤選出，考驗候選人的知識面、地區熟悉程度及應變能力。論壇以粵語為主，惟對語言不設限制，候選人可自行選擇，不過在場不設翻譯服務，亦不設辯論環節。

譚耀宗：不設辯論環節因涉時間問題

被問及為何論壇不設辯論環節，前人大常委、大聯盟秘書長譚耀宗回應指，因人數眾多，涉及時間問題，加上播出時間達20多個小時，如加設辯論環節，時間便會更長。對於市民對「馬拉松式」直播未必能消化，以及為何直選候選人不直接面對市民，而採用被指作用有限的論壇，譚耀宗解釋，部分時間較長場次會留至翌日再播放，而且論壇提供平台給予候選人去表達自己，並非代替其他所有媒介，候選人仍可以其他形式宣傳自己。

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