區議會選舉2023｜劉兆佳稱投票率「收貨」中央會有務實理解 譚耀宗指電子系統應有兩三手準備

區議會選舉2023結束，地方選區有逾119萬人投票，投票率為27.54%。全國港澳研究會顧問劉兆佳在電台節目指，地方選舉的競選氣氛向來不熾熱，今次反對派未能參與選舉，在支持者抵制等不利情況下，仍有27%投票率已算不錯，他認為可以「收貨」。他又相信中央對投票率會有較清醒和務實的理解，不會盲目以為透過特區政府及愛國力量大規模動員宣傳，就能夠將投票率推至較高。 劉兆佳表示直選投票率已經是相當高，反映特區政府和愛國力量，已幾乎發動所有支持者投票。被問到愛國愛港陣營是否仍未形成社會大多數，劉兆佳認為是短期現象，隨著「愛國者治港」已成既定事實，愛國陣營有機會透過思想教育或政治聯繫工作擴大支持面，相信日後選舉即使無反對派參與，投票率也會上升。

對於非傳統建制派實政圓桌和民主思路候選人落敗，劉兆佳指難說中間派路線是否行得通，強調不論甚麼政治立場，候選人的地區工作、知名度等因素都很重要。至於工聯會派出21人參加地區委員會界別選舉，只有9人當選，劉兆佳不認為是差，指工聯會的資源或人力未必比民建聯多，但與其他政黨相比，已經不算差。 而民建聯成為大贏家，在地區直選和間選共取得109個議席，成功率近90%。劉兆佳分析與該黨過去在地區工作表現有關，新選制反映當局不希望區議會有太多黨派林立，而是著重吸納對服務地區有熱誠的人士，相信今次結果令區議會選舉遊戲規則更清晰，其他政黨政團日後亦會加強地區工作。 對於電子選民登記冊系統在晚上出現故障，劉兆佳認為由於在晚上才發生，因故障而對投票意興闌珊的選民不多，相信事件對選舉結果不會有大影響，但可能打擊整體選舉形象，為選管會引來批評。

譚耀宗認為投票率算合理