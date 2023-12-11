區議會選舉2023｜劉兆佳稱投票率「收貨」中央會有務實理解　譚耀宗指電子系統應有兩三手準備

區議會選舉2023結束，地方選區有逾119萬人投票，投票率為27.54%。全國港澳研究會顧問劉兆佳在電台節目指，地方選舉的競選氣氛向來不熾熱，今次反對派未能參與選舉，在支持者抵制等不利情況下，仍有27%投票率已算不錯，他認為可以「收貨」。他又相信中央對投票率會有較清醒和務實的理解，不會盲目以為透過特區政府及愛國力量大規模動員宣傳，就能夠將投票率推至較高。
劉兆佳表示直選投票率已經是相當高，反映特區政府和愛國力量，已幾乎發動所有支持者投票。被問到愛國愛港陣營是否仍未形成社會大多數，劉兆佳認為是短期現象，隨著「愛國者治港」已成既定事實，愛國陣營有機會透過思想教育或政治聯繫工作擴大支持面，相信日後選舉即使無反對派參與，投票率也會上升。
對於非傳統建制派實政圓桌和民主思路候選人落敗，劉兆佳指難說中間派路線是否行得通，強調不論甚麼政治立場，候選人的地區工作、知名度等因素都很重要。至於工聯會派出21人參加地區委員會界別選舉，只有9人當選，劉兆佳不認為是差，指工聯會的資源或人力未必比民建聯多，但與其他政黨相比，已經不算差。
而民建聯成為大贏家，在地區直選和間選共取得109個議席，成功率近90%。劉兆佳分析與該黨過去在地區工作表現有關，新選制反映當局不希望區議會有太多黨派林立，而是著重吸納對服務地區有熱誠的人士，相信今次結果令區議會選舉遊戲規則更清晰，其他政黨政團日後亦會加強地區工作。
對於電子選民登記冊系統在晚上出現故障，劉兆佳認為由於在晚上才發生，因故障而對投票意興闌珊的選民不多，相信事件對選舉結果不會有大影響，但可能打擊整體選舉形象，為選管會引來批評。
譚耀宗認為投票率算合理
全國港澳研究會副會長譚耀宗亦指，立法會選舉投票率通常較區議會選舉高，因為選民較熟悉相關候選人，而上次立法會選舉投票率約30%，他事前已預計區議會選舉的投票率會低一些，最終有近120萬人出來投票，已算合理。
至於中央是否接受今次的投票率，他指不知道中央的想法，但相信中央當然希望越多人投票越好，但亦要視乎實際，例如市民對新選制的認識和了解。他表示投票率受很多因素影響，現時社會已經回復穩定，是「愛國者治港」，市民可能有空才投票，覺得「冇所謂，邊個贏都好，佢咪唔去囉」。
至於電子選民登記冊系統出現故障，譚耀宗指出所有依賴電腦的工作都應該有兩三手準備。他又指候選人如有需要，可以就系統故障提出選舉呈請，但認為如果得票數目有相當差距，投票短暫受阻未必有很大影響。
許楨指投票率令人「大跌眼鏡」
時事評論員許楨認為，今次投票率高得令人「大跌眼鏡」。他指今次選舉欠缺民主派或本土派人士參選，而支持建制派的選民約佔整體30%至40%，如果當中有60%至70%投票，投票率就會有18%至28%，而今次投票率已經很貼近上限，反映政府和建制派動員支持者的能力。對於民主思路和實政圓桌今次只有1人「入閘」，但仍落敗。許楨認為香港中間選民本身就不多，加上中間派遭受兩邊夾擊，政治光譜各走極端下，中間派支持者的基礎就越來越小。