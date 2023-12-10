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2023-12-10 14:13:58

區議會選舉2023｜投票人數逾60萬超2015年 截至中午1時半投票率13.51% (持續更新)

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區議會選舉2023｜區選今日投票 首一小時13.5萬人投票　投票率3.12% (林俊源攝)

區議會選舉2023｜區選今日投票 首一小時13.5萬人投票　投票率3.12% (林俊源攝)

2023年區議會選舉今日(10日)早8時半至晚上10時進行半投票，是本港完善地區治理後的首次選舉。多個投票站都有選民到場投資人，部分票站須排隊進入，秩序大致良好；早上9時半投票率3.12%，累積投票人數為135,255，2019年區選首一小時達3.82%，累計投人數為157,889。有社署資助長者中心安排人手及交通接送長者投票，有長者中心一早安排小巴。另外，多位官員亦在早上也到各所屬票站投票，其中行政長官李家超在投票後會見傳媒，指在投票的過程感到非常暢順、快捷、有序，票站的同事都很專業、熱誠。

【13:57更新】

截至下午1時半投票率13.51%，累積投票人數為約58萬；2019年區選早上12時半投票率達30.98%；2015年區選早上12時半投票率達14.48%，累積投票人數為452,077。

【13:11更新】

截至中午12時半投票率11.60%，累積投票人數為502,712；2019年區選早上11時半投票率達24.37%。

地方選區方面，以觀塘區選區的投票率最高，有10.36%，有逾4萬名選民投票，其次為葵青區，有10.14%。暫時投票率最低的是離島區選區，投票率為8.04%，有近5000名選民投票。

【11:51更新】截至早上11時半投票率9.21%，累積投票人數為398930；2019年區選早上10時半投票率達17.43%，累積投票人數為720455。

【10:50更新】截至早上10時半投票率6.24%，累積投票人數為270310；2019年區選早上9時半投票率達10.41%，累積投票人數為430446。

律政司司長林定國前往德瑞國際學校投票後會見傳媒，表示投票是屬於市民進行自由選擇的權利，屬於市民擁有很寶貴的個人資產。被問及心意卡被視為「投票證明」是否屬於軟對抗，他重申心意卡是政府想表達對市民大眾的感謝、關心社區的一份心意，認為市民真的不需要想太多，政府的所作所為是鼓勵市民希望用好手上權利，不要浪費這麼寶貴的資產。

區議會選舉2023｜區選今日投票 首三小時近40萬人投票　投票率9.21%(持續更新) (林俊源攝) 區議會選舉2023｜區選今日投票 首三小時近40萬人投票　投票率9.21%(持續更新) (林俊源攝)

李家超與太太林麗嬋投票

行政長官李家超與太太林麗嬋，今早上9時許到高主教書院票站投票，之後獲票站職員送贈心意卡。李家超指，區議會是完善選舉制度後的最後一張拼圖，希望巿民用手上一票選出可以幫助自己的區議員。他又指感謝3萬多名公務員令選舉順利進行。李家超呼籲巿民盡早今天出來投票，無論是飲完早茶，吃完下午茶，甚至是吃完晚飯都可以盡早出來投票。他亦鼓勵大家早些去投票，其後再進行活動，不要聚集在某一個時段投票。

陳國基表示未有計算宣傳區議會選舉的開支

政務司司長陳國基也與家人完成投票，並展示心意卡。他表示投票過程快捷順暢，投票站指示清晣，很快完成投票。他呼籲巿民今日盡量抽時間投票。他又提到昨日區選大匯演氣氛很好，區選是大事外也是開心的事，「香港巿民開心，我哋就更開心」，日後也會朝著令巿民開心的方向做。

陳國基表示未有計算宣傳區議會選舉的開支，對投票率亦沒有硬指標。他續指，宣傳工作須達到三個目的，第一個目的是要讓大家知道12月10日是投票日，這是最重要的；第二個目標是要市民知道投票的重要性；第三就是有不正確言論及消息，須作出澄清。陳國基表示，當然希望市民多些投票，因為越多人投票才是越準確反映市民民意，但強調當局對投票率無硬指標，亦沒有一個估計。

陳茂波：區議會回歸到它的本質

財政司司長陳茂波今日前往南島中學投票後，表示今日區議會選舉是重要的日子，又指重塑後的區議會，回歸到它的本質，即是關注地區事務，為地區的市民就地區關心的事情，如社區設施服務各方面，向政府提供社情民意，讓特區政府的施政工作，能夠更加貼近社會的需要。在城市規劃、社區設計、住房等各方面回應市民。他呼籲市民今日抽時間前來投票，共建美好的社區。

暫時接獲51宗選舉相關投訴


巡視油尖旺區票站的選管會主席陸啟康表示，票站運作暢順，稍後會到其他票站巡視。他有信心在合理時間內完成及宣布結果。對於投票率，他強調今次的選舉制度、方法等，均與2019年的一般選舉不同，不宜作直接比較。陸啟康亦提醒選民，每張選票上只須蓋一個印即可，並稱暫時接獲51宗選舉相關投訴；包括26宗與選舉廣告相關、5宗在私人或政府樓宇進行競選活動、5宗涉及對選民的滋擾、5宗涉及投訴票站職員。針對於長者中心安排車輛接送長者投票，他表示很難每架車都派人跟進，但如接獲任何投訴都會跟進。

往後選舉或再資助長者中心

荃灣的樂善堂尹立強敬老鄰舍中心，上午9時半左右安排小巴接載長者去票站，勞工及福利局局長孫玉菡在場，又陪同長者坐車。他說當局收到超過190間長者中心申請這兩萬元資助，佔全港長者中心九成；又說社署有向參與的中心發指引，要求所有職員保持中立。孫玉菡又說會評估今次經驗，再決定往後選舉會否再資助長者中心安排專車接送院友到票站。

區議會選舉2023｜區選今日投票 首一小時13.5萬人投票　投票率3.12% (林俊源攝) 孫玉菡陪同長者坐車，並送至投票站。(林俊源攝) 孫玉菡陪同長者坐車，並送至投票站。(林俊源攝) 孫玉菡陪同長者坐車，並送至投票站。(林俊源攝) 孫玉菡陪同長者坐車，並送至投票站。(林俊源攝) 孫玉菡陪同長者坐車，並送至投票站。(林俊源攝)

禁止拉票區變小 選管會指安排合理


今次投票日禁止拉票區較以往小選管會主席陸啟康表示安排，是由選舉主任做，選管會都不能過問；他又指，看到今次選舉是在較為理性下進行，相信不會有很激烈的行動，整體運作是相當不錯，認為這是合理的安排。候選人們都使用渾身解數拉票，亦有部份已經在告急。灣仔直選議席「5爭2」，候選人包括自由黨宋芝齡、新民黨黃守東、無申報政治聯繫李文偉、獨立李碧儀、民建聯穆家駿。

其中自由黨灣仔區直選候選人宋芝齡今日(10日)投票日特地帶上愛犬Bro一齊「落區」，希望呼籲愛狗人士積極投票。宋芝齡在現場雙手舉起今年7歲的Bro，笑說自己在家中就是用次方法練習舉重

而競逐連任的灣仔區議員李碧儀中午在灣仔港鐵站外宣布告急，李碧儀表示區內有傳言指她已經「夠票」，批評說法自私，認為今次選舉理應是良性競爭，比併政綱和政績。她發言一度哽咽落淚，「好多居民同我講，好擔心我輸，佢哋點算。我同佢哋講一定行到最後，贏呢一席服務佢哋」。

民建聯穆家駿早前已宣布告急，他說近日擺設街站時市民反應好，不過灣仔區投票率低於全港整體，會繼續動員支持者投票。到場支持的民建聯創黨主席曾鈺成表示，民建聯在灣仔區僅派一人參選，倘穆家駿落選，民建聯在18區區議會中缺少一席，對該黨地區工作是「很大缺陷」，因此民建聯上下均十分緊張，冀能守住灣仔一席。灣仔區候選人包括新民黨黃守東、民建聯穆家駿、無申報李文偉、獨立李碧儀。

拉票情況。(陳奕釗攝) 拉票情況。(陳奕釗攝) 拉票情況。(陳奕釗攝) 拉票情況。(陳奕釗攝) 拉票情況。(陳奕釗攝) 拉票情況。(陳奕釗攝) 拉票情況。(陳奕釗攝)

多個政府部門發文籲選民區選齊投票

另外，多個政府部門亦有代表到票站投票。香港廉政公署 Hong Kong ICAC在社交專頁表示，今日派員駐守各區投票站，肩負維護選舉廉潔嘅重任，廉政專員稍後亦會落票站為同事打氣；籲全港選民，今日記得同家人朋友齊投票。

公務員事務局指，組織了來自不同部門嘅公務員義工隊，在投票日出動，於上、下午分別去到唔同嘅長者中心，協助有需要嘅長者，前往票站投票；續指，社會福利署嘅義工隊到土瓜灣樂民新邨，提供到戶支援服務，上門接送長者到票站投票，並提醒長者投票注意事項。而土木工程拓展署嘅義工隊及懲教署義工隊於長者中心「助陣」，中心在安排嘅旅遊巴，穿梭來回各票站接送老友記，並為有需要嘅長者提供適切支援。

公務員事務局表示，公務員同事參與今次義工服務，協助有需要長者去到票站投票，老友記都大讚公務員義工樂於助人、服務貼心，等佢哋可以投出寶貴一票，共建美好社區。

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多個政府部門發文籲選民區選齊投票 (@香港廉政公署 Hong Kong ICAC 圖片) 多個政府部門發文籲選民區選齊投票 (@香港廉政公署 Hong Kong ICAC 圖片) 多個政府部門發文籲選民區選齊投票 (@fb公務員事務局 Civil Service Bureau圖片) 多個政府部門發文籲選民區選齊投票 (@fb公務員事務局 Civil Service Bureau圖片) 多個政府部門發文籲選民區選齊投票 (@fb公務員事務局 Civil Service Bureau圖片) 多個政府部門發文籲選民區選齊投票 (@fb公務員事務局 Civil Service Bureau圖片) 多個政府部門發文籲選民區選齊投票 (@fb公務員事務局 Civil Service Bureau圖片) 多個政府部門發文籲選民區選齊投票 (@fb公務員事務局 Civil Service Bureau圖片) 多個政府部門發文籲選民區選齊投票 (@fb公務員事務局 Civil Service Bureau圖片) 多個政府部門發文籲選民區選齊投票 (@fb公務員事務局 Civil Service Bureau圖片) 多個政府部門發文籲選民區選齊投票 (@fb公務員事務局 Civil Service Bureau圖片)

恒基兆業地產集團主席到票站投票

另外，各行各業的人亦有到票站投票。恒基兆業地產集團主席李家傑今早已到票站投票，以身作則，行使公民責任。李家傑表示，候選人一定要愛國愛港，這是非常重要。他呼籲市民踴躍投票，根據自己對候選人的認識，選出愛國愛港的區議員，共建更美好香港。

恒基兆業地產集團主席李家誠今日中午到票站投票。李家誠表示， 希望尚未投票的巿民踴躍出來投票，選出能服務社區和幫助市民的區議員，共同建設美好社區。

恒基兆業地產集團主席李家傑今早已到票站投票。 李家誠今日中午到票站投票。

投票過程需時五分鐘

另外，本報記者亦親身嘗試投票。投票過程快捷，進入投票區域，後職員會指示選民進行登記；選民只需出示身份證，職員掃描後便會要求選民於螢幕上核對名字、選區及身份證頭四個英數字。如資料無誤，選民便會獲發選票，選擇候選人後即可投放置成人票箱，在場票站完會送上感謝卡。

據報警方將在選舉日出動逾萬警力，以12小時一更，分兩更當值，確保投票日順利舉行。各大警區軍裝警員主要負責駐守600多個票站，每個票站有最少2名警員。記者在投票期間未見站內有軍裝警員，而站外有設「打卡點」供選民打卡。

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區議會選舉2023｜區選今日投票 首一小時13.5萬人投票　投票率3.12% (林俊源攝) 長者中心一早安排小巴接送長者投票。(林俊源攝) 區議會選舉2023｜區選今日投票 首三小時近40萬人投票　投票率9.21%(持續更新) (林俊源攝) 區議會選舉2023｜區選今日投票 首三小時近40萬人投票　投票率9.21%(持續更新) (林俊源攝)
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