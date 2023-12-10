區議會選舉2023｜投票人數逾60萬超2015年 截至中午1時半投票率13.51% (持續更新)

【10:50更新】 截至早上10時半投票率6.24%，累積投票人數為270310；2019年區選早上9時半投票率達10.41%，累積投票人數為430446。 律政司司長林定國前往德瑞國際學校投票後會見傳媒，表示投票是屬於市民進行自由選擇的權利，屬於市民擁有很寶貴的個人資產。被問及心意卡被視為「投票證明」是否屬於軟對抗，他重申心意卡是政府想表達對市民大眾的感謝、關心社區的一份心意，認為市民真的不需要想太多，政府的所作所為是鼓勵市民希望用好手上權利，不要浪費這麼寶貴的資產。

截至中午12時半投票率11.60%，累積投票人數為502,712；2019年區選早上11時半投票率達24.37%。 地方選區方面，以觀塘區選區的投票率最高，有10.36%，有逾4萬名選民投票，其次為葵青區，有10.14%。暫時投票率最低的是離島區選區，投票率為8.04%，有近5000名選民投票。

2023年區議會選舉今日(10日)早8時半至晚上10時進行半投票，是本港完善地區治理後的首次選舉。多個投票站都有選民到場投資人，部分票站須排隊進入，秩序大致良好；早上9時半投票率3.12%，累積投票人數為135,255，2019年區選首一小時達3.82%，累計投人數為157,889。有社署資助長者中心安排人手及交通接送長者投票，有長者中心一早安排小巴。另外，多位官員亦在早上也到各所屬票站投票，其中行政長官李家超在投票後會見傳媒，指在投票的過程感到非常暢順、快捷、有序，票站的同事都很專業、熱誠。

李家超與太太林麗嬋投票

行政長官李家超與太太林麗嬋，今早上9時許到高主教書院票站投票，之後獲票站職員送贈心意卡。李家超指，區議會是完善選舉制度後的最後一張拼圖，希望巿民用手上一票選出可以幫助自己的區議員。他又指感謝3萬多名公務員令選舉順利進行。李家超呼籲巿民盡早今天出來投票，無論是飲完早茶，吃完下午茶，甚至是吃完晚飯都可以盡早出來投票。他亦鼓勵大家早些去投票，其後再進行活動，不要聚集在某一個時段投票。

陳國基表示未有計算宣傳區議會選舉的開支

政務司司長陳國基也與家人完成投票，並展示心意卡。他表示投票過程快捷順暢，投票站指示清晣，很快完成投票。他呼籲巿民今日盡量抽時間投票。他又提到昨日區選大匯演氣氛很好，區選是大事外也是開心的事，「香港巿民開心，我哋就更開心」，日後也會朝著令巿民開心的方向做。



陳國基表示未有計算宣傳區議會選舉的開支，對投票率亦沒有硬指標。他續指，宣傳工作須達到三個目的，第一個目的是要讓大家知道12月10日是投票日，這是最重要的；第二個目標是要市民知道投票的重要性；第三就是有不正確言論及消息，須作出澄清。陳國基表示，當然希望市民多些投票，因為越多人投票才是越準確反映市民民意，但強調當局對投票率無硬指標，亦沒有一個估計。

陳茂波：區議會回歸到它的本質

財政司司長陳茂波今日前往南島中學投票後，表示今日區議會選舉是重要的日子，又指重塑後的區議會，回歸到它的本質，即是關注地區事務，為地區的市民就地區關心的事情，如社區設施服務各方面，向政府提供社情民意，讓特區政府的施政工作，能夠更加貼近社會的需要。在城市規劃、社區設計、住房等各方面回應市民。他呼籲市民今日抽時間前來投票，共建美好的社區。

暫時接獲51宗選舉相關投訴



巡視油尖旺區票站的選管會主席陸啟康表示，票站運作暢順，稍後會到其他票站巡視。他有信心在合理時間內完成及宣布結果。對於投票率，他強調今次的選舉制度、方法等，均與2019年的一般選舉不同，不宜作直接比較。陸啟康亦提醒選民，每張選票上只須蓋一個印即可，並稱暫時接獲51宗選舉相關投訴；包括26宗與選舉廣告相關、5宗在私人或政府樓宇進行競選活動、5宗涉及對選民的滋擾、5宗涉及投訴票站職員。針對於長者中心安排車輛接送長者投票，他表示很難每架車都派人跟進，但如接獲任何投訴都會跟進。

往後選舉或再資助長者中心

荃灣的樂善堂尹立強敬老鄰舍中心，上午9時半左右安排小巴接載長者去票站，勞工及福利局局長孫玉菡在場，又陪同長者坐車。他說當局收到超過190間長者中心申請這兩萬元資助，佔全港長者中心九成；又說社署有向參與的中心發指引，要求所有職員保持中立。孫玉菡又說會評估今次經驗，再決定往後選舉會否再資助長者中心安排專車接送院友到票站。