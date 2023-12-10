區議會選舉2023｜區選今日投票 首一小時13.5萬人投票 投票率3.12% (持續更新)

2023年區議會選舉今日(10日)早8時半至晚上10時進行半投票，是本港完善地區治理後的首次選舉。多個投票站都有選民到場投資人，部分票站須排隊進入；票站門外亦有警務人員把守，秩序大致良好，早上9時半投票率3.12%，累積投票人數為135,255，2019年區選首一小時達3.82%，累計投人數為157,889。另外，多位官員亦在早上也到各所屬票站投票，其中行政長官李家超在投票後會見傳媒，指在投票的過程感到非常暢順、快捷、有序，票站的同事都很專業、熱誠。

行政長官李家超與太太林麗嬋，今早上9時許到高主教書院票站投票，之後獲票站職員送贈心意卡。李家超指，區議會是完善選舉制度後的最後一張拼圖，希望巿民用手上一票選出可以幫助自己的區議員。他又指感謝3萬多名公務員在3個多用來令選舉順利進行。李家超呼籲巿民盡早今天出來投票，無論是飲完早茶，吃完下午茶，甚至是吃完晚飯都可以盡早出來投票。他亦鼓勵大家早些去投票，其後再進行活動，不要聚集在某一個時段投票。

陳國基提及區選大匯演氣氛熱鬧

政務司司長陳國基也與家人完成投票，並展示心意卡。他表示投票過程快捷順暢，投票站指示清晣，很快完成投票。他呼籲巿民今日盡量抽時間投票。他又提到昨日區選大匯演氣氛很好，區選是大事外也是開心的事，「香港巿民開心，我哋就更開心」，日後也會朝著令巿民開心的方向做。

陳茂波：區議會回歸到它的本質

財政司司長陳茂波今日前往南島中學投票後，表示今日區議會選舉是重要的日子，又指重塑後的區議會，回歸到它的本質，即是關注地區事務，為地區的市民就地區關心的事情，如社區設施服務各方面，向政府提供社情民意，讓特區政府的施政工作，能夠更加貼近社會的需要。在城市規劃、社區設計、住房等各方面回應市民。他呼籲市民今日抽時間前來投票，共建美好的社區。