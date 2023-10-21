區議會選舉2023｜「區選夜繽紛」今起一連三日　灣仔藝遊坊設攤位

政府今日（21日）宣布，將從今日起一連三日，在​灣仔「海濱藝遊坊」設立「區選夜繽紛」的宣傳攤位，與市民接觸，向市民講解完善地區治理體系及重塑區議會對市民的切身好處，鼓勵市民及有志服務地區的愛國愛港人士積極參與區議會選舉。

政府早前表示會推出「區選夜繽紛」的活動，不過未有透露細節。今日當局公布，將從今晚起在灣仔「海濱藝遊坊」設立有關的宣傳攤位。政府表示攤位將設有互動遊戲及專人講解，並會派發宣傳單張及紀念品，讓市民進一步了解區議會選舉及其他完善地區治理體系的情況。又表示會設有「打卡」位置供市民拍照留念。

政制及內地事務局表示：「2023年區議會一般選舉將選出176名地區委員會界別議員及88名區議會地方選區議員。經重塑後的區議會由來自不同界別及專業的愛國愛港人士組成，協助政府收集地區意見以制定更貼合市民需要的政策，從而提升地區治理效能。新的區議會的組成將更突顯廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性、公平競爭性、以及制度的先進性及優越性。」

月底推出「區選進社區」推廣活動

發言人表示：「今次選舉是特區重塑區議會、完善地區治理體系後第一場全港性大型選舉，意義尤為重大。政府會主動走進社區，讓市民明白到完善地區治理體系關係到市民的福祉，是特區良政善治，市民安居樂業的關鍵所在，從而擁護新的制度並在投票日踴躍投票。」

另外，政制及內地事務局亦表示會在本月底，將推出一連串的「區選進社區」推廣活動，在各區商場等設置親子工作坊、展覽及互動遊戲等，並會安排流動資源中心及流動遊戲攤位，巡迴在不同地區向市民推介新的區議會及鼓勵市民積極參與區議會選舉。

政府又公布，今日選舉主任再收到40份提名表格。區遺提名期於10月17日開始，至10月30日結束，至今共接獲322份提名表格。