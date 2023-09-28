區議會選舉2023｜區選直選投票縮短1小時　選管會：做法穩妥

選管會周四（28日）公布，今年12月將舉行新一屆區議會選舉，屆時地區直選的投票時間，將由早上8時半至晚上10時半，較上屆區選縮短1小時，與前年立法會換屆選舉一樣。選管會主席陸啟康認為有關投票時間合適，做法是穩妥。

區議會選舉採電子派票

選管會指，全港會設600個地方選區的一般投票站，及18個地區委員會界別投票站，另外有不多於48個設於懲教處所或警署的專用投票站。選舉安排方面，今次區選同樣採用電子派票，亦設有關愛隊安排，投票結束後，除了部分票站之外，所有投票站會轉為點票站。

陸啟康：籌備時間較短難作全面諮詢

選管會主席陸啟康表示，今次採用上次立法會換屆選舉的安排，認為投票縮短投票時間合適，若作出重大改變，必須做公眾諮詢，但今次籌備時間較短，不能作全面諮詢，加上改革區議會後，組成及投票制度都有改變，而縮短投票時間屬大改變，要選民適應多項大改變非適合做法，故目前做法最穩妥。他又補充，選管會不排除日後諮詢後再調整投票時間。

選舉廣告的申報期放寬至發布後的3個工作天，陸啟康說，因選舉工程繁忙、加上新選制下候選人缺乏經驗，因此放寬的做法適當，但當局亦要作平衡，因為將選舉廣告放上網，能讓公眾監察，如進一步再放寬，監察作用便會減少，因此今次屬於平衡的安排。

另外，民政事務總署日前發出指引，如關愛隊成員參選區議會，須停止參與關愛隊工作等。