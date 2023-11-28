區議會選舉2023｜區選繽紛日 灣仔海濱有期間限定活動 西九有無人機表演

新一屆區議會選舉將於下月10日舉行。特首李家超今日(28日)出席行會前表示，將在區選前一天，即12月9日舉行「區選繽紛日」，屆時全港各區將舉辦嘉年華、音樂會、無人機表演等，冀營造好的氛圍和氣氛，增加市民對投票的重視及投入。

全港將舉辦多個嘉年華活動 西九上演無人機

發展局及海濱事務委員會於灣仔海濱舉行 「一個聖誕‧一個維港」期間限定活動，活動時間為下午2時至6時。

香港藝土民間於觀塘海濱舉行三項達人拉機挑戰賽2023，活動時間為上午9時至下午6時。

康樂及文化事務署會在六個室外場地舉辦加入運動元素及遊戲等的「區選繽紛樂」嘉年華活動，地點分別是九龍公園(功夫閣)、啟德車站廣場、香港單車館公園、天水圍銀座廣場、長洲北帝廟遊樂場及鰂魚涌公園(太極花園)。除長洲北帝廟遊樂場活動是於下午3時至5時進行外，其餘5個場地的活動時間均為下午2時至5時。

「區選進社區」將在油塘大本型設商場展覽、東涌巿政大樓設流動遊戲攤位，並會安排3輛宣傳車分別停駐黃大仙、大埔及灣仔區作流動資源中心。

當晚會有大型戶外音樂會，在西九文化區亦會上演無人機表演，多個電視台屆時會作聯播。

