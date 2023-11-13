熱門搜尋:
鄧麗欣 深水埗錶行劫殺案 天氣 床蝨 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 曉柏峰 無制限探險隊 白日之下 流感 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 施政報告2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-13 22:32:09

區議會選舉2023｜地方選區及地區委員會界別候選人名單及編號

分享：
區議會選舉2023｜地方選區及地區委員會界別候選人名單及編號

區議會選舉2023｜地方選區及地區委員會界別候選人名單及編號

區議會選舉今年12月10日舉行，是特區政府「完善選舉制度」後首場的區議會選舉，全數399名參選人的提名已獲裁定有效，並已採用抽籤方式決定候選人編號。

目前全港區議會有479個議席，除了27名當然議員外，全部都是透過民選、一人一票產生。今次選舉的新方案下，區議會將縮減至470席，除了直選亦會恢復委任制，並加入間選制的地區委員會界別。區議會主席日後由當區民政事務專員兼任，不會設立副主席。

各個地方選區和地區委員會界別選區候選人如下：

地方選區—港島區

中西區

  • 中區：1. 郭杰駿、2. 彭舜玟、3. 施永泰、4. 馮家亮、5. 謝戰
  • 西區：1. 吳家超、2. 劉天正、3. 王倩雯、4. 李楚婷、5. 劉家昂

東區

  • 太北：1. 丁江浩、2. 蘇嘉樂、3. 阮建中、4. 雷有得
  • 康灣：1. 林梓鴻、2. 李清霞、3. 吳清清
  • 柴灣：1. 植潔鈴、2. 周卓然、3. 何毅淦

南區

  • 南區東南：1. 林浩瑋、2. 陳榮恩、3. 梁進、4. 江卓姿
  • 南區西北：1. 吳日峰、2. 林詠欣、3. 崔添偉、4. 張偉楠

灣仔區

  • 灣仔：1. 宋芝齡、2. 黃守東、3. 李文偉、4. 李碧儀、5. 穆家駿

地方選區—九龍區

九龍城區

  • 九龍城北：1. 林博、2. 鄧巧彤、3. 林淑芳、4. 關浩洋
  • 九龍城南：1. 謝敏婷、2. 李超宇、3. 馬志恆、4. 吳寶強

觀塘區

  • 觀塘東南：1. 簡銘東、2. 龐智笙、3. 陳嘉文
  • 觀塘中：1. 馬軼超、2. 柯創盛、3. 張洛淋、4. 明偉傑
  • 觀塘北：1. 羅文、2. 張培剛、3. 黃曉東、4. 符碧珍
  • 觀塘西：1. 李嘉恒、2. 潘楚文、3. 譚肇卓、4. 許民楓

深水埗區

  • 深水埗西：1. 何坤洲、2. 鍾宇軒、3. 黃永威、4. 胡詩韻
  • 深水埗東：1. 張瑩瑩、2. 李頴彰、3. 林偉文、4. 陳國偉

黃大仙區

  • 黃大仙東：1. 莫嘉傑、2. 蘇靖然、3. 譚美普、4. 越毅強
  • 黃大仙西：1. 黃樂妍、2. 李忠澤、3. 潘卓斌、4. 楊諾軒

油尖旺區

  • 油尖旺南：1. 艾歷斯、2. 葉傲冬、3. 白俊達、4. 陶淳潁、5. 關煒曦、6. 孫逸仙
  • 油尖旺北：1. 李家軒、2. 黎懿霆、3. 李思敏、4. 葉國山

地方選區—新界區

離島區

  • 離島：1. 葉浚生、2. 鍾美慧、3. 葉培基、4. 劉展鵬

葵青區

  • 青衣：1. 萬子殷、2. 彭熠銘、3. 李旺東、4. 盧婉婷
  • 葵涌東：1. 周潔莹、2. 郭芙蓉、3. 余靖浵
  • 葵涌西：1. 陳安妮、2. 黃俊揚、3. 朱江

北區

  • 蝴蝶山：1. 胡玉貞、2. 姚銘、3. 李嘉駿、4. 宋冰冰
  • 紅花嶺：1. 高維基、2. 孔永業、3. 曾勁聰、4. 李雅芝

西貢區

  • 西貢及坑口：1. 方國珊、2. 邱浩麟、3. 甘佳璋、4. 吳有根
  • 將軍澳南：1. 施彬彬、2. 黃遠康、3. 李思朗、4. 董启真
  • 將軍澳北：1. 陸秀貞、2. 温啟明、3. 陳志豪

沙田區

  • 沙田西：1. 黃占永、2. 黃卓謙、3. 鄧肇峰、4. 陳壇丹
  • 沙田東：1. 姚嘉俊、2. 朱煥釗、3. 周秉謙
  • 沙田南：1. 祝慶台、2. 蔡偉浩、3. 古偉冰、4. 林宇星
  • 沙田北：1. 方浩良、2. 羅伊琳、3. 蔡惠誠

大埔區

  • 大埔南：1. 張育文、2. 蕭振麟、3. 方約拿單、4. 黃碧嬌、5. 羅曉楓
  • 大埔北：1. 劉文杰、2. 吳振輝、3. 駱小鸞、4. 胡綽謙、5. 葉偉兒、6. 吳尉行

荃灣區

  • 荃灣西北：1. 葛兆源、2. 黃超華、3. 鍾展滔、4. 黃啟進
  • 荃灣東南：1. 馮卓森、2. 伍俊瑜、3. 何義強、4. 夏泳迦

屯門區

  • 屯門東：1. 馮沛賢、2. 陳智敏、3. 葉文斌
  • 屯門西：1. 鄧德成、2. 莊豪鋒、3. 鍾健峰、4. 徐帆
  • 屯門北：1. 陳萬聯應、2. 賴嘉汶、3. 蘇嘉雯

元朗區

  • 元朗市中心：1. 施駿興、2. 陳子忠、3. 李啟立
  • 元朗鄉郊東：1. 梁明堅、2. 張弓發、3. 徐君紹
  • 天水圍南及屏夏：1. 鄧偉健、2. 陳燕君、3. 陳思靜、4. 蘇淵
  • 天水圍北：1. 陶皜訊、2. 姚國威、3. 賴玥均

地區委員會界別—港島區

  • 中西區：1. 李志恒、2. 楊學明、3. 張嘉恩、4. 張宗、5. 羅錦輝、6. 趙華娟、7. 胡偉雄、8. 胡汶軒、9. 楊開永、10. 鍾燿徽
  • 東區：1. 洪志傑、2. 王志鍾、3. 林永祥、4. 劉淑燕、5. 陳凱榮、6. 林彩英、7. 王詩展、8. 林永晟、9. 林嘉良、10. 曾卓兒、11. 賴暖新、12. 郭詠健、13. 洪超群、14. 劉聖雪、15. 劉堅
  • 南區：1. 黃雨程、2. 林穎儀、3. 袁志光、4. 張展聰、5. 蕭煒忠、6. 李少鈴、7. 黃才立、8. 劉毅、9. 趙式浩、10. 賴家智
  • 灣仔區：1. 李文龍、2. 吳澤森、3. 林偉文、4. 莫繡安、5. 鍾嘉敏

地區委員會界別—九龍區

  • 九龍城區：1. 馮務君、2. 劉婉燕、3. 黃馳、4. 鄭曉玲、5. 邵天虹、6. 陳治華、7. 梁婉婷、8. 張景勛、9. 吳奮金、10. 丁健華
  • 觀塘區：1. 鄭強峰、2. 李淑媛、3. 詹寶瑜、4. 吳庭鋒、5. 金堅、6. 歐陽均諾、7. 房逸君、8. 馮韻斯、9. 林峰、10. 程海欣、11. 張姚彬、12. 陳俊傑、13. 彭俊發、14. 曾榮輝、15. 陳君銘、16. 鄧咏駿、17. 余嘉明、18. 張全祺、19. 黃啟燊、20. 關堅榮
  • 深水埗區：1. 覃碧華、2. 龐朝輝、3. 張德偉、4. 陳建業、5. 梁秉堅、6. 黃俊雄、7. 陳麗紅、8. 周晉輝、9. 侯文婷、10. 陳龍傑、11. 吳婉秋
  • 黃大仙區：1. 黃國恩、2. 陳英、3. 馮健樂、4. 莫健榮、5. 袁國強、6. 黎榮浩、7. 李健聰、8. 雷啟蓮、9. 李東江、10. 陳偉坤
  • 油尖旺區：1. 蔡少峰、2. 楊鎮華、3. 梁鋭、4. 孫智敏、5. 陸子峯、6. 黃建新、7. 王子成、8. 劉柏祺、9. 何卓峰、10. 鄧銘心、潘景和
Ad Block

地區委員會界別—新界區

  • 離島區：1. 郭慧文、2. 李永富、3. 周元谷、4. 羅成煥、5. 曾昭浴、6. 劉舜婷
  • 葵青區：1. 伍景華、2.劉興華、3. 徐錦全、4. 黃耀聰、5. 譚世華、6. 黃培賢、7. 鄧麗玲、8. 莫綺琪、9. 吳任豐、10. 李偉樂、11. 林國興、12. 黃淑雯、13. 袁潤洪、14. 李惠明、15. 黃紹焜、16. 郭慧敏、17. 林映惠、18. 伍志華
  • 北區：1. 藍偉良、2. 温和達、3. 吳英鵬、4. 劉鎮海、5. 吳耀祖、6. 侯漢碩、7. 胡景鵬、8. 曾興隆、9. 潘孝汶、10. 柯倩儀
  • 西貢區：1. 陳健浚、2. 李家良、3. 譚竹君、4. 鄭宇曦、5. 何志釗、6. 靳彤彤、7. 陳廣輝、8. 劉麗嬋、9. 陳繼偉、10. 陳崇文、11. 李天賜、12. 周家樂、13. 張美雄、14. 張展鵬、15. 曾國家、
  • 沙田區：1. 楊聰、2. 林玉華、3. 何偉俊、4. 龔美姿、5. 梁振邦、6. 陳曉盈、7. 羅婉珮、8. 楊英瀚、9. 郭宣彤、10. 吳啟泰、11. 梁家瑋、12. 張柏源、13. 林俊禮、14. 梁昊佳、15. 莫熹雯、16. 劉德榮、17. 李貞儀、18. 林小文、19. 夏劍琨、20. 羅棣萱
  • 大埔區：1. 李文傑、2. 葉俊傑、3. 麥成灝、4. 林海坤、5. 梅少峰、6. 陳笑權、7. 黃偉憧、8. 梁浩廉、9. 陳建君、10. 李華光、11. 余智榮、12. 羅志平
  • 荃灣區：1. 陳振中、2. 孔潤生、3. 周森明、4. 朱德榮、5. 曾大、6. 莫遠君、7. 鄭捷彬、8. 林婉濱、9. 劉松剛、10. 王健文
  • 屯門區：1. 鄺珉樀、2. 陳文偉、3. 羅敏霞、4. 崔景恒、5. 曾憲康、6. 程志紅、7. 甘文鋒、8. 謝玉玲、9. 梁立人、10. 陳暹恆、11. 葉俊遠、12. 林的徽、13. 蔡承憲、14. 徐小龍、15. 李超雄
  • 元朗區：1. 湯德駿、2. 林慧明、3. 梁業鵬、4. 馬淑燕、5. 袁敏兒、6. 譚金蓮、7. 文亦揚、8. 林宗賢、9. 梁志豪、10. 黃紹聰、11. 譚煒霖、12. 林偉明、13. 徐偉凱、14. 周駿達、15. 黃元弟、16. 何曉雯、17. 司徒駿軒、18. 鄧鎔耀、19. 劉桂容、20. 李靜儀

資料來源：選舉管理會網站，資料以選管會為準

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受