區議會選舉2023｜地方選區及地區委員會界別候選人名單及編號

區議會選舉今年12月10日舉行，是特區政府「完善選舉制度」後首場的區議會選舉，全數399名參選人的提名已獲裁定有效，並已採用抽籤方式決定候選人編號。
目前全港區議會有479個議席，除了27名當然議員外，全部都是透過民選、一人一票產生。今次選舉的新方案下，區議會將縮減至470席，除了直選亦會恢復委任制，並加入間選制的地區委員會界別。區議會主席日後由當區民政事務專員兼任，不會設立副主席。
各個地方選區和地區委員會界別選區候選人如下：
地方選區—港島區
中西區
- 中區：1. 郭杰駿、2. 彭舜玟、3. 施永泰、4. 馮家亮、5. 謝戰
- 西區：1. 吳家超、2. 劉天正、3. 王倩雯、4. 李楚婷、5. 劉家昂
東區
- 太北：1. 丁江浩、2. 蘇嘉樂、3. 阮建中、4. 雷有得
- 康灣：1. 林梓鴻、2. 李清霞、3. 吳清清
- 柴灣：1. 植潔鈴、2. 周卓然、3. 何毅淦
南區
- 南區東南：1. 林浩瑋、2. 陳榮恩、3. 梁進、4. 江卓姿
- 南區西北：1. 吳日峰、2. 林詠欣、3. 崔添偉、4. 張偉楠
灣仔區
- 灣仔：1. 宋芝齡、2. 黃守東、3. 李文偉、4. 李碧儀、5. 穆家駿
地方選區—九龍區
九龍城區
- 九龍城北：1. 林博、2. 鄧巧彤、3. 林淑芳、4. 關浩洋
- 九龍城南：1. 謝敏婷、2. 李超宇、3. 馬志恆、4. 吳寶強
觀塘區
- 觀塘東南：1. 簡銘東、2. 龐智笙、3. 陳嘉文
- 觀塘中：1. 馬軼超、2. 柯創盛、3. 張洛淋、4. 明偉傑
- 觀塘北：1. 羅文、2. 張培剛、3. 黃曉東、4. 符碧珍
- 觀塘西：1. 李嘉恒、2. 潘楚文、3. 譚肇卓、4. 許民楓
深水埗區
- 深水埗西：1. 何坤洲、2. 鍾宇軒、3. 黃永威、4. 胡詩韻
- 深水埗東：1. 張瑩瑩、2. 李頴彰、3. 林偉文、4. 陳國偉
黃大仙區
- 黃大仙東：1. 莫嘉傑、2. 蘇靖然、3. 譚美普、4. 越毅強
- 黃大仙西：1. 黃樂妍、2. 李忠澤、3. 潘卓斌、4. 楊諾軒
油尖旺區
- 油尖旺南：1. 艾歷斯、2. 葉傲冬、3. 白俊達、4. 陶淳潁、5. 關煒曦、6. 孫逸仙
- 油尖旺北：1. 李家軒、2. 黎懿霆、3. 李思敏、4. 葉國山
地方選區—新界區
離島區
- 離島：1. 葉浚生、2. 鍾美慧、3. 葉培基、4. 劉展鵬
葵青區
- 青衣：1. 萬子殷、2. 彭熠銘、3. 李旺東、4. 盧婉婷
- 葵涌東：1. 周潔莹、2. 郭芙蓉、3. 余靖浵
- 葵涌西：1. 陳安妮、2. 黃俊揚、3. 朱江
北區
- 蝴蝶山：1. 胡玉貞、2. 姚銘、3. 李嘉駿、4. 宋冰冰
- 紅花嶺：1. 高維基、2. 孔永業、3. 曾勁聰、4. 李雅芝
西貢區
- 西貢及坑口：1. 方國珊、2. 邱浩麟、3. 甘佳璋、4. 吳有根
- 將軍澳南：1. 施彬彬、2. 黃遠康、3. 李思朗、4. 董启真
- 將軍澳北：1. 陸秀貞、2. 温啟明、3. 陳志豪
沙田區
- 沙田西：1. 黃占永、2. 黃卓謙、3. 鄧肇峰、4. 陳壇丹
- 沙田東：1. 姚嘉俊、2. 朱煥釗、3. 周秉謙
- 沙田南：1. 祝慶台、2. 蔡偉浩、3. 古偉冰、4. 林宇星
- 沙田北：1. 方浩良、2. 羅伊琳、3. 蔡惠誠
大埔區
- 大埔南：1. 張育文、2. 蕭振麟、3. 方約拿單、4. 黃碧嬌、5. 羅曉楓
- 大埔北：1. 劉文杰、2. 吳振輝、3. 駱小鸞、4. 胡綽謙、5. 葉偉兒、6. 吳尉行
荃灣區
- 荃灣西北：1. 葛兆源、2. 黃超華、3. 鍾展滔、4. 黃啟進
- 荃灣東南：1. 馮卓森、2. 伍俊瑜、3. 何義強、4. 夏泳迦
屯門區
- 屯門東：1. 馮沛賢、2. 陳智敏、3. 葉文斌
- 屯門西：1. 鄧德成、2. 莊豪鋒、3. 鍾健峰、4. 徐帆
- 屯門北：1. 陳萬聯應、2. 賴嘉汶、3. 蘇嘉雯
元朗區
- 元朗市中心：1. 施駿興、2. 陳子忠、3. 李啟立
- 元朗鄉郊東：1. 梁明堅、2. 張弓發、3. 徐君紹
- 天水圍南及屏夏：1. 鄧偉健、2. 陳燕君、3. 陳思靜、4. 蘇淵
- 天水圍北：1. 陶皜訊、2. 姚國威、3. 賴玥均
地區委員會界別—港島區
- 中西區：1. 李志恒、2. 楊學明、3. 張嘉恩、4. 張宗、5. 羅錦輝、6. 趙華娟、7. 胡偉雄、8. 胡汶軒、9. 楊開永、10. 鍾燿徽
- 東區：1. 洪志傑、2. 王志鍾、3. 林永祥、4. 劉淑燕、5. 陳凱榮、6. 林彩英、7. 王詩展、8. 林永晟、9. 林嘉良、10. 曾卓兒、11. 賴暖新、12. 郭詠健、13. 洪超群、14. 劉聖雪、15. 劉堅
- 南區：1. 黃雨程、2. 林穎儀、3. 袁志光、4. 張展聰、5. 蕭煒忠、6. 李少鈴、7. 黃才立、8. 劉毅、9. 趙式浩、10. 賴家智
- 灣仔區：1. 李文龍、2. 吳澤森、3. 林偉文、4. 莫繡安、5. 鍾嘉敏
地區委員會界別—九龍區
- 九龍城區：1. 馮務君、2. 劉婉燕、3. 黃馳、4. 鄭曉玲、5. 邵天虹、6. 陳治華、7. 梁婉婷、8. 張景勛、9. 吳奮金、10. 丁健華
- 觀塘區：1. 鄭強峰、2. 李淑媛、3. 詹寶瑜、4. 吳庭鋒、5. 金堅、6. 歐陽均諾、7. 房逸君、8. 馮韻斯、9. 林峰、10. 程海欣、11. 張姚彬、12. 陳俊傑、13. 彭俊發、14. 曾榮輝、15. 陳君銘、16. 鄧咏駿、17. 余嘉明、18. 張全祺、19. 黃啟燊、20. 關堅榮
- 深水埗區：1. 覃碧華、2. 龐朝輝、3. 張德偉、4. 陳建業、5. 梁秉堅、6. 黃俊雄、7. 陳麗紅、8. 周晉輝、9. 侯文婷、10. 陳龍傑、11. 吳婉秋
- 黃大仙區：1. 黃國恩、2. 陳英、3. 馮健樂、4. 莫健榮、5. 袁國強、6. 黎榮浩、7. 李健聰、8. 雷啟蓮、9. 李東江、10. 陳偉坤
- 油尖旺區：1. 蔡少峰、2. 楊鎮華、3. 梁鋭、4. 孫智敏、5. 陸子峯、6. 黃建新、7. 王子成、8. 劉柏祺、9. 何卓峰、10. 鄧銘心、潘景和
地區委員會界別—新界區
- 離島區：1. 郭慧文、2. 李永富、3. 周元谷、4. 羅成煥、5. 曾昭浴、6. 劉舜婷
- 葵青區：1. 伍景華、2.劉興華、3. 徐錦全、4. 黃耀聰、5. 譚世華、6. 黃培賢、7. 鄧麗玲、8. 莫綺琪、9. 吳任豐、10. 李偉樂、11. 林國興、12. 黃淑雯、13. 袁潤洪、14. 李惠明、15. 黃紹焜、16. 郭慧敏、17. 林映惠、18. 伍志華
- 北區：1. 藍偉良、2. 温和達、3. 吳英鵬、4. 劉鎮海、5. 吳耀祖、6. 侯漢碩、7. 胡景鵬、8. 曾興隆、9. 潘孝汶、10. 柯倩儀
- 西貢區：1. 陳健浚、2. 李家良、3. 譚竹君、4. 鄭宇曦、5. 何志釗、6. 靳彤彤、7. 陳廣輝、8. 劉麗嬋、9. 陳繼偉、10. 陳崇文、11. 李天賜、12. 周家樂、13. 張美雄、14. 張展鵬、15. 曾國家、
- 沙田區：1. 楊聰、2. 林玉華、3. 何偉俊、4. 龔美姿、5. 梁振邦、6. 陳曉盈、7. 羅婉珮、8. 楊英瀚、9. 郭宣彤、10. 吳啟泰、11. 梁家瑋、12. 張柏源、13. 林俊禮、14. 梁昊佳、15. 莫熹雯、16. 劉德榮、17. 李貞儀、18. 林小文、19. 夏劍琨、20. 羅棣萱
- 大埔區：1. 李文傑、2. 葉俊傑、3. 麥成灝、4. 林海坤、5. 梅少峰、6. 陳笑權、7. 黃偉憧、8. 梁浩廉、9. 陳建君、10. 李華光、11. 余智榮、12. 羅志平
- 荃灣區：1. 陳振中、2. 孔潤生、3. 周森明、4. 朱德榮、5. 曾大、6. 莫遠君、7. 鄭捷彬、8. 林婉濱、9. 劉松剛、10. 王健文
- 屯門區：1. 鄺珉樀、2. 陳文偉、3. 羅敏霞、4. 崔景恒、5. 曾憲康、6. 程志紅、7. 甘文鋒、8. 謝玉玲、9. 梁立人、10. 陳暹恆、11. 葉俊遠、12. 林的徽、13. 蔡承憲、14. 徐小龍、15. 李超雄
- 元朗區：1. 湯德駿、2. 林慧明、3. 梁業鵬、4. 馬淑燕、5. 袁敏兒、6. 譚金蓮、7. 文亦揚、8. 林宗賢、9. 梁志豪、10. 黃紹聰、11. 譚煒霖、12. 林偉明、13. 徐偉凱、14. 周駿達、15. 黃元弟、16. 何曉雯、17. 司徒駿軒、18. 鄧鎔耀、19. 劉桂容、20. 李靜儀
資料來源：選舉管理會網站，資料以選管會為準