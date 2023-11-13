區議會選舉2023｜地方選區及地區委員會界別候選人名單及編號

區議會選舉今年12月10日舉行，是特區政府「完善選舉制度」後首場的區議會選舉，全數399名參選人的提名已獲裁定有效，並已採用抽籤方式決定候選人編號。

目前全港區議會有479個議席，除了27名當然議員外，全部都是透過民選、一人一票產生。今次選舉的新方案下，區議會將縮減至470席，除了直選亦會恢復委任制，並加入間選制的地區委員會界別。區議會主席日後由當區民政事務專員兼任，不會設立副主席。