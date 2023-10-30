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2023-10-30 19:18:56

區議會選舉2023｜地方選區及地區委員會界別共400人參選　11.8抽籤決定候選人次序 (附名單)

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區議會選舉2023｜地方選區及地區委員會界別最新參選名單 (持續更新)

區議會選舉今年12月10日舉行，是特區政府「完善選舉制度」後首次的區議會選舉，選舉事務處在提名期合共接獲400份提名表格，包括172人報名地區直選，其中一人後來退選。

11月13日為候選人舉行簡介會

選舉事務處今日(30日)表示，地區委員會界別和地方選區的候選人，將於下月8日在九龍公園體育館以抽籤方式，決定姓名在選票上的排列次序和分配展示選舉廣告的指定位置，又稱區議會資格審查委員會將在提名期結束後14日內，在憲報刊登公告宣布各界別或選區獲有效提名的候選人，選管會下月13日亦會於伊利沙伯體育館為候選人舉行簡介會。

 

 

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參選人須通過資格審查

目前全港區議會有479個議席，除了27名當然議員外，全部都是透過民選、一人一票產生。新方案下，區議會將縮減至470席，除了直選，會恢復委任制，並加入間選制的地區委員會界別。區議會主席日後由當區民政事務專員兼任，不會設立副主席。

直選方面重新劃區，由452個選區減少至44個，有88席直選議席，減至約20%，將採用雙議席單票制，選民一人一票投出，當區得票最高的兩名候選人將會當選。直選參選人的提名門檻提高，須取得「三會」，即是分區、防火和滅罪委員會各3名委員提名，及當區至少50名選民提名，之後仍要通過區議會資格審查委員會，才能成功「入閘」。

27席當然議員議席不變

至於委任和間選議席各佔約40%，委任議席有179個，由行政長官李家超委任。而今次新增的地區委員會界別以18區劃分、有176席，每區議席由4個至16個不等。參選人毋須是「三會」成員，但需取得「三會」各3名委員提名，之後由「三會」選民以全票制選出。剩餘的27席當然議員議席無變，繼續由當區鄉事委員會主席擔任。

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2023年區議會一般選舉提名期10月17日展開，至10月30日結束，期內選舉事務處合共接獲400份提名表格，包括地區直選172人、地區委員會界別228人。各區接獲的地方選區和地區委員會界別提名如下：

地方選區—港島區

中西區

  • 中區：施永泰、馮家亮、彭舜玟、郭杰駿、謝戰
  • 西區：劉天正、李楚婷、劉家昂、吳家超、王倩雯

東區

  • 太北：丁江浩、阮建中、蘇嘉樂、雷有得
  • 康灣：吳清清、李清霞、林梓鴻
  • 柴灣：何毅淦、植潔鈴、周卓然

南區

  • 南區東南：林浩瑋、陳榮恩、江卓姿、梁進
  • 南區西北：張偉楠、林詠欣、吳日峰、崔添偉

灣仔區

  • 灣仔：穆家駿、宋芝齡、李碧儀、黃守東、李文偉

地方選區—九龍區

九龍城區

  • 九龍城北：林博、鄧巧彤、關浩洋、林淑芳
  • 九龍城南：李超宇、吳寶強、馬志恆、謝敏婷

觀塘區

  • 觀塘東南：龐智笙、陳嘉文、簡銘東
  • 觀塘中：柯創盛、馬軼超、張洛淋、明偉傑
  • 觀塘北：符碧珍、張培剛、黃曉東、羅文
  • 觀塘西：譚肇卓、李嘉恒、潘楚文、許民楓

深水埗區

  • 深水埗西：黃永威、鍾宇軒、胡詩韻、何坤洲
  • 深水埗東：李頴彰、張瑩瑩、陳國偉、林偉文

黃大仙區

  • 黃大仙東：莫嘉傑、越毅強、蘇靖然、譚美普
  • 黃大仙西：楊諾軒、潘卓斌、黃樂妍、李忠澤

油尖旺區

  • 油尖旺南：葉傲冬、關煒曦、陶淳潁、艾歷斯、孫逸仙、白俊達
  • 油尖旺北：黎懿霆、李家軒、李思敏、葉國山
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地方選區—新界區

離島區

  • 離島：葉培基、鍾美慧、劉展鵬、葉浚生

葵青區

  • 青衣：彭熠銘、盧婉婷、李旺東、萬子殷
  • 葵涌東：周潔莹、郭芙蓉、余靖浵
  • 葵涌西：陳安妮、黃俊揚、朱江

北區

  • 蝴蝶山：宋冰冰、李嘉駿、姚銘、胡玉貞
  • 紅花嶺：高維基、曾勁聰、孔永業、李雅芝

西貢區

  • 西貢及坑口：方國珊、邱浩麟、甘佳璋、吳有根
  • 將軍澳南：李思朗、施彬彬、黃遠康、董启真
  • 將軍澳北：陸秀貞、温啟明、陳志豪

沙田區

  • 沙田西：黃占永、黃卓謙、鄧肇峰、陳壇丹
  • 沙田東：周秉謙、姚嘉俊、朱煥釗
  • 沙田南：古偉冰、蔡偉浩、祝慶台、林宇星
  • 沙田北：方浩良、羅伊琳、蔡惠誠

大埔區

  • 大埔南：黃碧嬌、羅曉楓、張育文、蕭振麟、方約拿單
  • 大埔北：胡綽謙、吳尉行、駱小鸞、葉偉兒、劉文杰、吳振輝

荃灣區

  • 荃灣西北：黃啟進、葛兆源、鍾展滔、黃超華
  • 荃灣東南：馮卓森、夏泳迦、伍俊瑜、何義強

屯門區

  • 屯門東：馮沛賢、葉文斌、莫瑞琛*、陳智敏
  • 屯門西：鄧德成、徐帆、莊豪鋒、鍾健峰
  • 屯門北：賴嘉汶、蘇嘉雯、陳萬聯應

* 莫瑞琛於10月20日報名參選屯門東選區，10月25日退選

元朗區

  • 元朗市中心：施駿興、李啟立、陳子忠
  • 元朗鄉郊東：梁明堅、徐君紹、張弓發
  • 天水圍南及屏夏：陳思靜、鄧偉健、陳燕君、蘇淵
  • 天水圍北：姚國威、陶皜訊、賴玥均
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地區委員會界別—港島區

  • 中西區：楊開永、張嘉恩、楊學明、趙華娟、李志恒、張宗、鍾燿徽、羅錦輝、胡偉雄、胡汶軒
  • 東區：林嘉良、曾卓兒、林永祥、洪超群、林彩英、賴暖新、郭詠健、陳凱榮、王志鍾、林永晟、劉淑燕、洪志傑、劉堅、劉聖雪、王詩展
  • 南區：黃才立、劉毅、蕭煒忠、林穎儀、黃雨程、賴家智、李少鈴、袁志光、張展聰、趙式浩
  • 灣仔區：林偉文、李文龍、莫繡安、鍾嘉敏、吳澤森

地區委員會界別—九龍區

  • 九龍城區：梁婉婷、邵天虹、馮務君、丁健華、黃馳、張景勛、陳治華、吳奮金、劉婉燕、鄭曉玲
  • 觀塘區：鄭強峰、張姚彬、歐陽均諾、李淑媛、關堅榮、曾榮輝、詹寶瑜、吳庭鋒、林峰、陳俊傑、余嘉明、程海欣、馮韻斯、房逸君、金堅、彭俊發、鄧咏駿、陳君銘、張全祺、黃啟燊
  • 深水埗區：陳建業、梁秉堅、陳麗紅、龐朝輝、周晉輝、覃碧華、吳婉秋、張德偉、陳龍傑、侯文婷、黃俊雄
  • 黃大仙區：黎榮浩、黃國恩、袁國強、莫健榮、陳偉坤、李東江、陳英、李健聰、馮健樂、雷啟蓮
  • 油尖旺區：王子成、蔡少峰、楊鎮華、潘景和、劉柏祺、黃建新、何卓峰、鄧銘心、孫智敏、陸子峯、梁鋭

地區委員會界別—新界區

  • 離島區：羅成煥、郭慧文、劉舜婷、周元谷、李永富、曾昭浴
  • 葵青區：李偉樂、伍景華、鄧麗玲、林映惠、莫綺琪、袁潤洪、黃淑雯、吳任豐、劉興華、黃耀聰、郭慧敏、譚世華、林國興、李惠明、黃培賢、徐錦全、伍志華、黃紹焜
  • 北區：潘孝汶、柯倩儀、胡景鵬、曾興隆、劉鎮海、侯漢碩、吳英鵬、藍偉良、吳耀祖、温和達
  • 西貢區：李天賜、陳廣輝、何志釗、鄭宇曦、靳彤彤、陳崇文、劉麗嬋、周家樂、李家良、曾國家、張美雄、張展鵬、陳繼偉、譚竹君、陳健浚
  • 沙田區：莫熹雯、劉德榮、梁振邦、林玉華、羅婉珮、楊英瀚、何偉俊、李貞儀、龔美姿、吳啟泰、楊聰、羅棣萱、陳曉盈、林小文、郭宣彤、夏劍琨、梁昊佳、張柏源、梁家瑋、林俊禮
  • 大埔區：陳笑權、余智榮、李華光、梅少峰、羅志平、李文傑、黃偉憧、葉俊傑、林海坤、梁浩廉、陳建君、麥成灝
  • 荃灣區：莫遠君、鄭捷彬、曾大、孔潤生、陳振中、周森明、劉松剛、王健文、朱德榮、林婉濱
  • 屯門區：陳文偉、羅敏霞、林的徽、蔡承憲、曾憲康、陳暹恆、程志紅、葉俊遠、崔景恒、鄺珉樀、甘文鋒、梁立人、李超雄、徐小龍、謝玉玲
  • 元朗區：黃元弟、何曉雯、黃紹聰、鄧鎔耀、林慧明、文亦揚、袁敏兒、周駿達、劉桂容、司徒駿軒、譚金蓮、徐偉凱、湯德駿、林偉明、李靜儀、梁志豪、馬淑燕、林宗賢、梁業鵬、譚煒霖

資料來源：選舉管理會網站，資料以選管會為準

▼放大即睇區議會改革後44個全新選區▼

區議會改革後18區會採用全新的區界，合共分成44個選區。(政制及內地事務局文件截圖) 區議會改革後18區會採用全新的區界，合共分成44個選區。(政制及內地事務局文件截圖) 區議會改革後18區會採用全新的區界，合共分成44個選區。(政制及內地事務局文件截圖) 區議會改革後18區會採用全新的區界，合共分成44個選區。(政制及內地事務局文件截圖) 區議會改革後18區會採用全新的區界，合共分成44個選區。(政制及內地事務局文件截圖) 區議會改革後18區會採用全新的區界，合共分成44個選區。(政制及內地事務局文件截圖) 區議會改革後18區會採用全新的區界，合共分成44個選區。(政制及內地事務局文件截圖) 區議會改革後18區會採用全新的區界，合共分成44個選區。(政制及內地事務局文件截圖) 區議會改革後18區會採用全新的區界，合共分成44個選區。(政制及內地事務局文件截圖) 區議會改革後18區會採用全新的區界，合共分成44個選區。(政制及內地事務局文件截圖) 區議會改革後18區會採用全新的區界，合共分成44個選區。(政制及內地事務局文件截圖) 區議會改革後18區會採用全新的區界，合共分成44個選區。(政制及內地事務局文件截圖) 區議會改革後18區會採用全新的區界，合共分成44個選區。(政制及內地事務局文件截圖) 區議會改革後18區會採用全新的區界，合共分成44個選區。(政制及內地事務局文件截圖) 區議會改革後18區會採用全新的區界，合共分成44個選區。(政制及內地事務局文件截圖) 區議會改革後18區會採用全新的區界，合共分成44個選區。(政制及內地事務局文件截圖) 區議會改革後18區會採用全新的區界，合共分成44個選區。(政制及內地事務局文件截圖) 區議會改革後18區會採用全新的區界，合共分成44個選區。(政制及內地事務局文件截圖) 區議會改革後18區會採用全新的區界，合共分成44個選區。(政制及內地事務局文件截圖) 區議會改革後18區會採用全新的區界，合共分成44個選區。(政制及內地事務局文件截圖) 區議會改革後18區會採用全新的區界，合共分成44個選區。(政制及內地事務局文件截圖) 區議會改革後18區會採用全新的區界，合共分成44個選區。(政制及內地事務局文件截圖) 區議會改革後18區會採用全新的區界，合共分成44個選區。(政制及內地事務局文件截圖)
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