區議會選舉2023｜地方選區及地區委員會界別共400人參選　11.8抽籤決定候選人次序 (附名單)

選舉事務處今日(30日)表示，地區委員會界別和地方選區的候選人，將於下月8日在九龍公園體育館以抽籤方式，決定姓名在選票上的排列次序和分配展示選舉廣告的指定位置，又稱區議會資格審查委員會將在提名期結束後14日內，在憲報刊登公告宣布各界別或選區獲有效提名的候選人，選管會下月13日亦會於伊利沙伯體育館為候選人舉行簡介會。

區議會選舉今年12月10日舉行，是特區政府「完善選舉制度」後首次的區議會選舉，選舉事務處在提名期合共接獲400份提名表格，包括172人報名地區直選，其中一人後來退選。

參選人須通過資格審查

目前全港區議會有479個議席，除了27名當然議員外，全部都是透過民選、一人一票產生。新方案下，區議會將縮減至470席，除了直選，會恢復委任制，並加入間選制的地區委員會界別。區議會主席日後由當區民政事務專員兼任，不會設立副主席。

直選方面重新劃區，由452個選區減少至44個，有88席直選議席，減至約20%，將採用雙議席單票制，選民一人一票投出，當區得票最高的兩名候選人將會當選。直選參選人的提名門檻提高，須取得「三會」，即是分區、防火和滅罪委員會各3名委員提名，及當區至少50名選民提名，之後仍要通過區議會資格審查委員會，才能成功「入閘」。

27席當然議員議席不變

至於委任和間選議席各佔約40%，委任議席有179個，由行政長官李家超委任。而今次新增的地區委員會界別以18區劃分、有176席，每區議席由4個至16個不等。參選人毋須是「三會」成員，但需取得「三會」各3名委員提名，之後由「三會」選民以全票制選出。剩餘的27席當然議員議席無變，繼續由當區鄉事委員會主席擔任。