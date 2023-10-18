區議會選舉2023｜地方選區及地區委員會界別最新參選名單 (持續更新)

2023年區議會一般選舉提名期10月17日展開，至10月30日結束。選舉事務處截至10月17日，合共接獲88份提名表格，當中各區接獲的地方選區提名如下：
地方選區—港島區
中西區
- 中區：施永泰
- 西區：劉天正、李楚婷
灣仔區
- 灣仔：穆家駿
東區
- 太北：(未有接獲提名)
- 康灣：吳清清、李清霞
- 柴灣：何毅淦、植潔鈴
南區
- 南區東南：林浩瑋
- 南區西北：張偉楠
地方選區—九龍區
油尖旺區
- 油尖旺南：葉傲冬、關煒曦
- 油尖旺北：黎懿霆、李家軒、李思敏
深水埗區
- 深水埗西：黃永威
- 深水埗東：(未有接獲提名)
九龍城區
- 九龍城北：林博、鄧巧彤、關浩洋
- 九龍城南：李超宇、吳寶強、馬志恆
黃大仙區
- 黃大仙東：莫嘉傑、越毅強、蘇靖然、譚美普
- 黃大仙西：楊諾軒、潘卓斌、黃樂妍、李忠澤
觀塘區
- 觀塘東南：龐智笙、陳嘉文、簡銘東
- 觀塘中：柯創盛、馬軼超
- 觀塘北：符碧珍、張培剛
- 觀塘西：譚肇卓、李嘉恒
地方選區—新界區
荃灣區
- 荃灣西北：黃啟進、葛兆源
- 荃灣東南：馮卓森、夏泳迦、伍俊瑜
屯門區
- 屯門東：馮沛賢
- 屯門西：鄧德成、徐帆
- 屯門北：(未有接獲提名)
元朗區
- 元朗市中心：施駿興
- 元朗鄉郊：(未有接獲提名)
- 天水圍南及屏夏：
- 天水圍北：姚國威
北區
- 蝴蝶山：(未有接獲提名)
- 北區紅花嶺：(未有接獲提名)
大埔區
- 大埔南：黃碧嬌
- 大埔北：胡綽謙
西貢區
- 西貢及坑口：方國珊、邱浩麟
- 將軍澳南：李思朗、施彬彬
- 將軍澳北：陸秀貞、温啟明
沙田區
- 沙田西：(未有接獲提名)
- 沙田東：(未有接獲提名)
- 沙田南：(未有接獲提名)
- 沙田北：(未有接獲提名)
葵青區
- 青衣：彭熠銘
- 葵涌東：周潔莹
- 葵涌西：陳安妮
離島區
- 離島：葉培基
各區接獲的地區委員會界別提名如下：
地區委員會界別—港島區
- 中西區：楊開永、張嘉恩、楊學明
- 灣仔區：林偉文、李文龍、莫繡安
- 東區：林嘉良
- 南區：(未有接獲提名)
地區委員會界別—港島區
- 油尖旺區：(未有接獲提名)
- 深水埗區：(未有接獲提名)
- 九龍城區：(未有接獲提名)
- 黃大仙區：黎榮浩、黃國恩、袁國強、莫健榮
- 觀塘區：(未有接獲提名)
地區委員會界別—新界區
- 荃灣區：(未有接獲提名)
- 屯門區：陳文偉、羅敏霞
- 元朗區：黃元弟、何曉雯
- 北區：(未有接獲提名)
- 大埔區：陳笑權、余智榮、李華光、梅少峰、羅志平、李文傑、黃偉憧、葉俊傑
- 西貢區：(未有接獲提名)
- 沙田區：莫熹雯、劉德榮、梁振邦
- 葵青區：李偉樂
- 離島區：(未有接獲提名)
資料來源：選舉管理會網站