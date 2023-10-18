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2023-10-18 15:38:56

區議會選舉2023｜地方選區及地區委員會界別最新參選名單 (持續更新)

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2023年區議會選舉將於12月10日投票。(資料圖片／李睿哲攝)

2023年區議會選舉將於12月10日投票。(資料圖片／李睿哲攝)

2023年區議會一般選舉提名期10月17日展開，至10月30日結束。選舉事務處截至10月17日，合共接獲88份提名表格，當中各區接獲的地方選區提名如下：

地方選區—港島區

中西區

  • 中區：施永泰
  • 西區：劉天正、李楚婷

灣仔區

  • 灣仔：穆家駿

東區

  • 太北：(未有接獲提名)
  • 康灣：吳清清、李清霞
  • 柴灣：何毅淦、植潔鈴

南區

  • 南區東南：林浩瑋
  • 南區西北：張偉楠
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地方選區—九龍區

油尖旺區

  • 油尖旺南：葉傲冬、關煒曦
  • 油尖旺北：黎懿霆、李家軒、李思敏

深水埗區

  • 深水埗西：黃永威
  • 深水埗東：(未有接獲提名)

九龍城區

  • 九龍城北：林博、鄧巧彤、關浩洋
  • 九龍城南：李超宇、吳寶強、馬志恆

黃大仙區

  • 黃大仙東：莫嘉傑、越毅強、蘇靖然、譚美普
  • 黃大仙西：楊諾軒、潘卓斌、黃樂妍、李忠澤

觀塘區

  • 觀塘東南：龐智笙、陳嘉文、簡銘東
  • 觀塘中：柯創盛、馬軼超
  • 觀塘北：符碧珍、張培剛
  • 觀塘西：譚肇卓、李嘉恒
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地方選區—新界區

荃灣區

  • 荃灣西北：黃啟進、葛兆源
  • 荃灣東南：馮卓森、夏泳迦、伍俊瑜

屯門區

  • 屯門東：馮沛賢
  • 屯門西：鄧德成、徐帆
  • 屯門北：(未有接獲提名)

元朗區

  • 元朗市中心：施駿興
  • 元朗鄉郊：(未有接獲提名)
  • 天水圍南及屏夏：
  • 天水圍北：姚國威

北區

  • 蝴蝶山：(未有接獲提名)
  • 北區紅花嶺：(未有接獲提名)

大埔區

  • 大埔南：黃碧嬌
  • 大埔北：胡綽謙

西貢區

  • 西貢及坑口：方國珊、邱浩麟
  • 將軍澳南：李思朗、施彬彬
  • 將軍澳北：陸秀貞、温啟明

沙田區

  • 沙田西：(未有接獲提名)
  • 沙田東：(未有接獲提名)
  • 沙田南：(未有接獲提名)
  • 沙田北：(未有接獲提名)

葵青區

  • 青衣：彭熠銘
  • 葵涌東：周潔莹
  • 葵涌西：陳安妮

離島區

  • 離島：葉培基
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各區接獲的地區委員會界別提名如下：

地區委員會界別—港島區

  • 中西區：楊開永、張嘉恩、楊學明
  • 灣仔區：林偉文、李文龍、莫繡安
  • 東區：林嘉良
  • 南區：(未有接獲提名)

地區委員會界別—港島區

  • 油尖旺區：(未有接獲提名)
  • 深水埗區：(未有接獲提名)
  • 九龍城區：(未有接獲提名)
  • 黃大仙區：黎榮浩、黃國恩、袁國強、莫健榮
  • 觀塘區：(未有接獲提名)

地區委員會界別—新界區

  • 荃灣區：(未有接獲提名)
  • 屯門區：陳文偉、羅敏霞
  • 元朗區：黃元弟、何曉雯
  • 北區：(未有接獲提名)
  • 大埔區：陳笑權、余智榮、李華光、梅少峰、羅志平、李文傑、黃偉憧、葉俊傑
  • 西貢區：(未有接獲提名)
  • 沙田區：莫熹雯、劉德榮、梁振邦
  • 葵青區：李偉樂
  • 離島區：(未有接獲提名)

資料來源：選舉管理會網站

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