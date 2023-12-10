區議會選舉2023｜多個票站電子選民登記系統故障 選管會：投票時間延至午夜12時

晚上近8時，多個票站電子選民登記系統故障，選民未能投票。選舉管理委員會宣布，由於電子選民登記冊系統故障，所有投票站已於8時12分開始轉用正式選民登記冊印刷本發出選票。

選舉管理委員會主席陸啟康今晚會見傳媒時表示，晚上7時42分發現電子選民登記冊系統故障，詳細原因有待調查，惟現階段無證據顯示是網絡攻擊。他又指已預計該情況發生，並在8時12分已啟動紙本選民登記冊發選票。他宣布，因系統故障，投票時間增加一個半小時，延至午夜12時，並呼籲市民繼續投票，又向選民致歉。

對於延長投票時間是否要推高投票率，陸啟康強調投票率並非其考慮因素，但考慮到選民受到影響、信息傳達等因素，延長1.5小時是合理安排。他又指，由於票站電腦系統有記錄已投票選民資料，故不擔心出現重複投票的情況。