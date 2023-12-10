區議會選舉2023｜多個票站電子選民登記系統故障 選管會：投票時間延至午夜12時

晚上近8時，多個票站電子選民登記系統故障，選民未能投票。選舉管理委員會宣布，由於電子選民登記冊系統故障，所有投票站已於8時12分開始轉用正式選民登記冊印刷本發出選票。
選舉管理委員會主席陸啟康今晚會見傳媒時表示，晚上7時42分發現電子選民登記冊系統故障，詳細原因有待調查，惟現階段無證據顯示是網絡攻擊。他又指已預計該情況發生，並在8時12分已啟動紙本選民登記冊發選票。他宣布，因系統故障，投票時間增加一個半小時，延至午夜12時，並呼籲市民繼續投票，又向選民致歉。
對於延長投票時間是否要推高投票率，陸啟康強調投票率並非其考慮因素，但考慮到選民受到影響、信息傳達等因素，延長1.5小時是合理安排。他又指，由於票站電腦系統有記錄已投票選民資料，故不擔心出現重複投票的情況。
晚上約8時，多個地區票站電子選民登記系統故障，包括將軍澳北仁愛田家炳小學票站、南區官立小學票站、屯門山景社區會堂票站等，有票站外現人龍。選民陳先生表示，因票站電子選民登記系統故障而未能投票，職員亦未有交代何時可回來投票。他直言感失望或驚訝，無理由如此先進都出現故意，尤其是在投票如此重要的日子。
佛教林金殿紀念小學投票站晚上9時起重新開放，在票站外排隊的市民跟從身份証英文字母，由Z及Y開始，分批進內投票。
曾國衞：5G技術確保網絡供應穩定
翻查資料，政制及內地事務局長曾國衞上月曾在立法會表示，是次區議會選舉大部分投票站會使用電子選民登記冊系統以發出選票，選舉事務處已委託機電工程署聘用承辦商檢查所有投票站，確保電力供應充足。在網絡連線方面，選舉事務處會安排雙重互聯網網絡服務，即5G技術(寬頻加上第五代行動通訊技術)，確保網絡供應穩定。此外，投票站的電子選民登記冊系統會連接至政府雲端設施服務，確保資料儲存安全穩妥。選舉事務處亦會安排技術人員提前在投票站進行系統的安裝及測試工作。為確保選舉順利進行，選舉事務處亦會聯同各相關部門做好應急後備的部署和安排。