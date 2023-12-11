區議會選舉2023｜宋芝齡落淚指只是暫時未能勝出　未來爭取將「空中票」變實體票

區議會選舉結束，自由黨派出4人競逐直選議席，在選舉成為焦點的灣仔區宋芝齡敗選，其餘3人勝出。該黨另在地區委員會界別派出3人出選，2人當選。自由黨今午舉行記者會，總結選舉結果，宋芝齡一度落淚，認為自己不算落敗，只是暫時未能勝出，指未來會繼續在社區服務，爭取將「空中票」變成實體票。

宋芝齡認為自己的優勢是多人認識，但或許未能讓市民見到真實一面，要令市民知道自己是實幹型，對於會否參與下一屆選舉，她表示是未知之數。她對昨日電子選民登記冊系統故障感到無奈，但認為所有參選人都會受到影響，不會對自己最終得票結果不公平。