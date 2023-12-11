區議會選舉2023｜宋芝齡落淚指只是暫時未能勝出　未來爭取將「空中票」變實體票

區議會選舉結束，自由黨派出4人競逐直選議席，在選舉成為焦點的灣仔區宋芝齡敗選，其餘3人勝出。該黨另在地區委員會界別派出3人出選，2人當選。自由黨今午舉行記者會，總結選舉結果，宋芝齡一度落淚，認為自己不算落敗，只是暫時未能勝出，指未來會繼續在社區服務，爭取將「空中票」變成實體票。
宋芝齡認為自己的優勢是多人認識，但或許未能讓市民見到真實一面，要令市民知道自己是實幹型，對於會否參與下一屆選舉，她表示是未知之數。她對昨日電子選民登記冊系統故障感到無奈，但認為所有參選人都會受到影響，不會對自己最終得票結果不公平。
林偉文哽咽指可能未盡力協助
而在灣仔區地委會選舉中勝出、現任灣仔區議會副主席林偉文亦哽咽指，對於宋芝齡未能勝出表示遺憾，稱可能未夠盡力幫助她，對自己勝出則表示平常心，會在灣仔區與宋芝齡繼續並肩作戰。
主席邵家輝對結果表示感動及滿意。黨魁張宇人指今次選舉氣氛良好、競爭激烈，呈現選舉新氣象。他說選舉有過百萬人投票，證明完善選舉制度下的首次區議會選舉，得到市民廣泛支援，令區議會得以回歸地區服務的初心。對於宋芝齡落敗，張宇人稱自己第一次選舉都未能勝出，選舉總有輸贏，不用對結果過分認真。
副主席李鎮強勉勵宋芝齡繼續為居民服務，他表示宋芝齡從來是最早到街站、凌晨才回家，可惜競選期間居民對其了解和認識不多。
自由黨在直選勝出的包括中區馮家亮、東區阮建中和南區梁進。在間選勝出的包括灣仔林偉文和東區曾卓兒。