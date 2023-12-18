區議會選舉2023｜履職監察指引規定大會出席率須達80%　每年向主席提交工作報告

新一屆區議會明年1月1日上任，民政及青年事務局局長麥美娟今日為候任區議員主持「培訓班」。麥美娟會後見傳媒，指會上公布了履職監察機制指引及區議會常規，包括區議員每年在大會出席率須達80%、每年向區議會主席提交工作報告、如離港超過48小時，須離港前書面通知區議會秘書等。

麥美娟指會上向候任區議員分享地區工作經驗，各人都聚精會神聆聽其發言，有議員更即場拍攝其準備的投影片。被問到有否預計區議員違反指引的成數，麥美娟指新一屆區議員尚未上任，笑言他們不會「未上任就先犯校規」，她對候任區議員充滿期望，希望他們了解自己任重道遠，協助政府做好地區治理工作。