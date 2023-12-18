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2023-12-18 14:28:13

區議會選舉2023｜履職監察指引規定大會出席率須達80%　每年向主席提交工作報告

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區議員履職監察指引規定大會出席率須達80%　每年向主席提交工作報告

區議員履職監察指引規定大會出席率須達80%　每年向主席提交工作報告

新一屆區議會明年1月1日上任，民政及青年事務局局長麥美娟今日為候任區議員主持「培訓班」。麥美娟會後見傳媒，指會上公布了履職監察機制指引及區議會常規，包括區議員每年在大會出席率須達80%、每年向區議會主席提交工作報告、如離港超過48小時，須離港前書面通知區議會秘書等。

麥美娟指會上向候任區議員分享地區工作經驗，各人都聚精會神聆聽其發言，有議員更即場拍攝其準備的投影片。被問到有否預計區議員違反指引的成數，麥美娟指新一屆區議員尚未上任，笑言他們不會「未上任就先犯校規」，她對候任區議員充滿期望，希望他們了解自己任重道遠，協助政府做好地區治理工作。

4名候任區選員聯同麥美娟見記者，包括觀塘中直選區議員、現任觀塘區議會主席柯創盛，他指今次培訓班可以讓曾任區議員的同事溫故知新 ，亦讓新手議員了解區議會的規則和運作，稱今次培訓沒感到任何壓力。九龍城區委任區議員、本身是中學副校長的巴基斯坦裔人士利哲宏，則笑言自己是「議會新仔」，大讚政府今次舉行培訓班有清晰指引，讓議員理解工作內容，又指會上聽到局長的實戰技巧，冀日後可應用在議會上。

2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖）

履職監察機制及會議常規具體標準

  1. 區議會會議每年出席率不得低於80%
  2. 每年向區議會主席提交工作報告
  3. 參與「會見市民計劃」，按區議會主席同意的輪值表，親身在區議會辦事處當值
  4. 積極參與地區活動
  5. 積極協助政府收集及報告市民意見，例如透過地區諮詢會，設立街站推廣和派發宣傳品，宣傳政策及聯絡工作
  6. 設立區議員辦事處，提供諮詢及個案轉介等服務，協助市民使用公共服務及聯絡政府部門
  7. 參與區議會轄下3個委員會或工作小組
  8. 遵守利益的處理和申報

區議會常規

  1. 如議員離港超過48小時，須離港前書面通知區議會秘書
  2. 會議主席須確保會議議程及有關文件不得與區議會的職能有抵觸
  3. 對各項規定有任何爭議，以區議會主席詮釋為準，區議會主席作的決定屬最後決定
  4. 區議會會議法定人數為不少於當時擔任區議會議員的人數二分之一

區議員基本要求

  1. 守法
  2. 時刻注意個人言行，確保與區議會及區議員應有聲譽相稱，以及符合公眾期望
  3. 克盡己任，按照區議會條例第4A訂明的區議會職能行事
  4. 遵守履職指引及區議會主席按區議會條例第68(1)條訂立的常規
  5. 執行及落實履職指引的規定及區議會主席指派的任務及工作指標
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