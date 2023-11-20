熱門搜尋:
賣狗肉 郭柏妍 YOHO WEST 床蝨 白日之下 流感 年少日記 天氣 曉柏峰 尹光 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-20 11:08:44

區議會選舉2023｜年底公布履職監察指引　麥美娟：「市民選前選後都有say」

分享：
區議會選舉2023｜年底公布履職監察指引　麥美娟：「市民選前選後都有say」

區議會選舉2023｜年底公布履職監察指引　麥美娟：「市民選前選後都有say」

區議會選舉1210日舉行，民政及青年事務局局長麥美娟接受報章專訪時表示，在新一屆區議員上任前，將公布履職監察指引，指以往有議員開設辦事處後不工作，日後市民可透過機制監察，形容市民在今次選舉的聲音大了，可行使投票權及監察權，「不單止喺選舉有say，到議員上任之後都有say」。

麥美娟續指履職監察指引設有負面行為清單，包括侮辱官員或議員、阻撓他人離開或進入會議、未有利益申報等，亦在工作上設定要求，例如必須開設辦事處，亦不可如以往般「請個助理喺度幫我拆信」。至於會否要求區議員就基本法第23條立法等舉行諮詢會，收集地區意見，麥美娟稱不單是23條立法，區議員亦需在多個關乎市民福祉的政策上諮詢意見，包括垃圾徵費、環境衞生等。

Ad Block

不再出現「鬥疊聲」令選舉工程更困難

麥美娟指今次區議會選舉競爭較以往激烈，不過選舉文化有改變，過往因政治立場對壘，經常出現「鬥疊聲」、「遮海報」等行為，但已經不復再。她笑言吵架比較容易吸引眼球，而如今街站「⼀個十字路口，四個候選人一人一邊……其實啲人行過都會覺得悶」，導致競選工程更困難。而現時候選人需要做更多工作及完善政綱吸引關注，麥美娟表示「要搵個啱嘴型、肯做嘢、唔會卸膊嘅人，如果唔係點幫你將意見反映畀政府，唔通要忍佢4年？」

麥美娟指尋求提名往往不容易

有人未能取得足夠「三會」提名未能參選，麥美娟回應指尋求提名往往不容易，而「三會」成員亦是選民，在現時完善地區治理後，提高了對區議員的期望。至於有人表示到「三會」成員住所亦未能聯絡他們，麥美娟表示有機會他們剛好沒空或不在家，認為區議員常經歷上門「洗樓食檸檬」。

新一屆區議會將恢復委任議席，麥美娟提及年底會公布委任議員名單，至於會否「兜底」委任部分落選者，她重申委任原則是用人唯才、屬愛國者和熟悉地區需要。今次區議會選舉投票率備受關注，麥美娟表示不會追求一個數字，而是讓市民知道投票的重要性，又指當社會相對穩定，市民不會想投票，連登記做選民也沒有。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受