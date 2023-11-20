區議會選舉2023｜年底公布履職監察指引　麥美娟：「市民選前選後都有say」

區議會選舉12月10日舉行，民政及青年事務局局長麥美娟接受報章專訪時表示，在新一屆區議員上任前，將公布履職監察指引，指以往有議員開設辦事處後不工作，日後市民可透過機制監察，形容市民在今次選舉的聲音大了，可行使投票權及監察權，「不單止喺選舉有say，到議員上任之後都有say」。

麥美娟續指履職監察指引設有負面行為清單，包括侮辱官員或議員、阻撓他人離開或進入會議、未有利益申報等，亦在工作上設定要求，例如必須開設辦事處，亦不可如以往般「請個助理喺度幫我拆信」。至於會否要求區議員就基本法第23條立法等舉行諮詢會，收集地區意見，麥美娟稱不單是23條立法，區議員亦需在多個關乎市民福祉的政策上諮詢意見，包括垃圾徵費、環境衞生等。