區議會選舉2023｜年底公布履職監察指引　麥美娟：「市民選前選後都有say」

區議會選舉12月10日舉行，民政及青年事務局局長麥美娟接受報章專訪時表示，在新一屆區議員上任前，將公布履職監察指引，指以往有議員開設辦事處後不工作，日後市民可透過機制監察，形容市民在今次選舉的聲音大了，可行使投票權及監察權，「不單止喺選舉有say，到議員上任之後都有say」。
麥美娟續指履職監察指引設有負面行為清單，包括侮辱官員或議員、阻撓他人離開或進入會議、未有利益申報等，亦在工作上設定要求，例如必須開設辦事處，亦不可如以往般「請個助理喺度幫我拆信」。至於會否要求區議員就基本法第23條立法等舉行諮詢會，收集地區意見，麥美娟稱不單是23條立法，區議員亦需在多個關乎市民福祉的政策上諮詢意見，包括垃圾徵費、環境衞生等。
不再出現「鬥疊聲」令選舉工程更困難
麥美娟指今次區議會選舉競爭較以往激烈，不過選舉文化有改變，過往因政治立場對壘，經常出現「鬥疊聲」、「遮海報」等行為，但已經不復再。她笑言吵架比較容易吸引眼球，而如今街站「⼀個十字路口，四個候選人一人一邊……其實啲人行過都會覺得悶」，導致競選工程更困難。而現時候選人需要做更多工作及完善政綱吸引關注，麥美娟表示「要搵個啱嘴型、肯做嘢、唔會卸膊嘅人，如果唔係點幫你將意見反映畀政府，唔通要忍佢4年？」
麥美娟指尋求提名往往不容易
有人未能取得足夠「三會」提名未能參選，麥美娟回應指尋求提名往往不容易，而「三會」成員亦是選民，在現時完善地區治理後，提高了對區議員的期望。至於有人表示到「三會」成員住所亦未能聯絡他們，麥美娟表示有機會他們剛好沒空或不在家，認為區議員常經歷上門「洗樓食檸檬」。
新一屆區議會將恢復委任議席，麥美娟提及年底會公布委任議員名單，至於會否「兜底」委任部分落選者，她重申委任原則是用人唯才、屬愛國者和熟悉地區需要。今次區議會選舉投票率備受關注，麥美娟表示不會追求一個數字，而是讓市民知道投票的重要性，又指當社會相對穩定，市民不會想投票，連登記做選民也沒有。