區議會選舉2023｜廉署展開宣傳工作　三管齊下防止選舉舞弊

區議會選舉將於今年12月10日舉行，選舉提名期由10月17日開始。廉政公署本月起展開一系列以「守法規，重廉潔」為題的宣傳教育行動，加強選舉持份者，包括候選人、助選人士及選民對法例的認識，以及呼籲市民大眾與廉署共同維護廉潔選舉文化。
廉署﹕三管齊下確保選舉公平、公開和誠實
廉署廉潔選舉事務統籌李婉芝表示，區議會選舉是完善地區治理工作的重要一環，而「三會」地區組織，即是分區、防火和滅罪委員會在選舉中亦擔當非常重要的角色，廉署會透過不同渠道，向他們傳達廉潔選舉的信息和委員在選舉中須要注意的事項。李婉芝指廉署推出的廉潔選舉宣傳教育策略，會結合執法及預防，三管齊下，確保選舉公平、公開和誠實地進行，防止舞弊及非法行為出現。
有關宣傳教育工作包括安排法例簡介會，廉署會出席全港18區逾100場的「三會」會議，向委員講解《選舉條例》的規定，並提醒避免干犯《防止賄賂條例》或其他相關罪行。廉署亦會為政黨及政治團體安排法例簡介會，提醒有意參選人士和助選人員進行選舉工程時須留意的地方，並於香港島、九龍及新界區舉辦3場簡介會，供地區團體、樓宇管理組織及市民大眾參加。
廉署會為不同持份者「度身訂做」參考資料
另外，廉署會為候選人、助選人員及選民「度身訂做」參考資料，包括選舉資料冊、選民須知、選舉備忘、候選人填寫選舉申報書須知及以「三會」委員為對象的宣傳單張。
另一方面，廉署會於全港18區逾100個地點舉辦「快閃」宣傳活動，透過互動遊戲向市民宣傳廉潔選舉信息，藉此加強市民對相關法例的認識及明白廉潔選舉的重要。廉署亦參考過往案例製作全新教育短片，於不同法例簡介會及宣傳平台播放，提醒市民須遵守《選舉條例》，避免誤墮法網。廉署並會聯繫地區組織、志願團體、長者中心、大廈管理組織等，協助張貼海報帶出廉潔選舉的信息。