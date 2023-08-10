區議會選舉2023｜廉署展開宣傳工作　三管齊下防止選舉舞弊

區議會選舉將於今年12月10日舉行，選舉提名期由10月17日開始。廉政公署本月起展開一系列以「守法規，重廉潔」為題的宣傳教育行動，加強選舉持份者，包括候選人、助選人士及選民對法例的認識，以及呼籲市民大眾與廉署共同維護廉潔選舉文化。

廉署﹕三管齊下確保選舉公平、公開和誠實

廉署廉潔選舉事務統籌李婉芝表示，區議會選舉是完善地區治理工作的重要一環，而「三會」地區組織，即是分區、防火和滅罪委員會在選舉中亦擔當非常重要的角色，廉署會透過不同渠道，向他們傳達廉潔選舉的信息和委員在選舉中須要注意的事項。李婉芝指廉署推出的廉潔選舉宣傳教育策略，會結合執法及預防，三管齊下，確保選舉公平、公開和誠實地進行，防止舞弊及非法行為出現。