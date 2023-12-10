區議會選舉2023｜截至下午7時半投票率24.53% 多區票站電子系統晚上故障 (持續更新)

2023年區議會選舉今日(10日)早8時半至晚上10時進行半投票，是本港完善地區治理後的首次選舉。多個投票站都有選民到場投資人，部分票站須排隊進入，秩序大致良好；早上9時半投票率3.12%，累積投票人數為135,255，2019年區選首一小時達3.82%，累計投人數為157,889。有社署資助長者中心安排人手及交通接送長者投票，有長者中心一早安排小巴。另外，多位官員亦在早上也到各所屬票站投票，其中行政長官李家超在投票後會見傳媒，指在投票的過程感到非常暢順、快捷、有序，票站的同事都很專業、熱誠。

【20:22更新】

晚上近8時，多個票站電子選民登記系統懷疑故障，包括將軍澳北仁愛田家炳小學票站、南區官立小學票站、屯門山景社區會堂票站等，有選民表示未能投票，消息指選舉事務處正了解情況。至晚上8時多，電腦出票轉由人手出票，暫時未知何時可恢復電腦出票。

選民陳先生表示，因票站電子選民登記系統故障而未能投票，職員亦未有交代何時可回來投票。他直言感失望或驚訝，無理由如此先進都出現故意，尤其是在投票如此重要的日子。

【19:41更新】

截至下午7時半投票率24.53%，累積投票人數為約1,062,936；2019年區選下午7時半投票率達63.65%，累積投票人數為2,630,466；2015年區選下午6時半投票率達33.96%，累積投票人數為1,060,090。



【18:53更新】

區選還有4小時完結，截至下午6時半投票率22.85%，累積投票人數為約990,307；2019年區選下午6時半投票率達60.25%，累積投票人數為2,494,628；2015年區選下午5時半投票率達30.59%，累積投票人數為954,814。

【17:29更新】

截至下午5時半投票率21.03%，累積投票人數為約911,166；2019年區選下午5時半投票率達56.42%，累積投票人數為2,331,968；2015年區選下午4時半投票率達27.37%，累積投票人數為854,437。

選管會主席陸啟康今日(10日)下午，聯同選管會委員石丹理和文本立見記者表示，目前接受到235宗選舉相關投訴，逾9000人在鄰近邊境投票站投票。他又指，地委會界別投票在下午2時30分已經結束，投票站工作人員已確保票箱上鎖及密封，不受干預，直至地方選區投票結束後才點票。

陸啟康又指，由於新一屆區議會的組成、選民基礎和投票制度與2019年選舉時不同，兩者的投票率不宜直接比較；強調選管會不會評論投票率。

【17:08更新】

截至下午4時半投票率19.19%，累積投票人數為約831,717；2019年區選下午4時半投票率達52.14%，累積投票人數為2,154,785；2015年區選下午3時半投票率達24.18%，累積投票人數為754,705

【16:03更新】

截至下午3時半投票率17.47%，累積投票人數為約751,120；2019年區選下午下午3時半投票率達47.26%，累積投票人數為1,953,121；2015年區選下午2時半投票率達20.97%，累積投票人數為654,657