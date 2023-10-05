區議會選舉2023｜據報政府考慮上水設特別票站　供內地港人回港投票

區議會選舉將於今年12月10日舉行，據報當局初步考慮在上水設特別票站，方便內地港人回港投票，選址研究在上水站一帶幾間學校，投票安排或參照前年疫情期間，為立法會選舉設立的口岸票站，例如要預先登記投票，當局曾就方案諮詢政黨意見，未有定案。
政務司司長陳國基今日出席「地區治理專組」第二次會議，他指今次是特區重塑區議會後舉行的首場全港性地區選舉，是完善地區治理的重要里程碑，具有重大歷史意義。現在距離選舉投票日剩下約2個月時間，選舉籌備工作已經進入關鍵階段，政府各相關部門需同心協力，做好各項籌備工作，確保選舉在公開、公平、誠實和安全有序的情況下依法進行。
陳國基指示各部門作周全部署
在會議上，陳國基指區議會選舉由籌備至投票環節，均涉及大量人手、物資和物流管理工作，他指示各部門首長動員一切所需人力、物力，作出周全部署和配合，全力為選民和候選人提供適切便利，同時確保選舉高效有序進行，選出一眾愛國愛港人士擔任區議員，使第7屆區議會由明年1月1日起順利全面運作。
陳國基表示他充滿信心，新一屆區議會將重回《基本法》的初心，重新發揮其應有的服務和諮詢功能，配合政府策劃並落實各項地區工作，提升地區治理效能，貫徹良政善治，提升廣大市民的幸福感、獲得感和安全感。
在會議上，專組亦跟進「地區治理領導委員會」早前所定5個重點地區議題的工作進度，有關議題分別為擴大課後託管、加強支援家長；關愛長者、加強社區支援；打造潔淨街市、全城滅鼠；提升治安水平、全面打擊罪案；及改善行人設施、確保道路安全。政務司副司長卓永興聽取相關部門首長的工作報告，欣悉各重點項目和措施正如期推進，他敦促各部門繼續有序落實有關重點項目。