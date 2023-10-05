區議會選舉2023｜據報政府考慮上水設特別票站　供內地港人回港投票

區議會選舉將於今年12月10日舉行，據報當局初步考慮在上水設特別票站，方便內地港人回港投票，選址研究在上水站一帶幾間學校，投票安排或參照前年疫情期間，為立法會選舉設立的口岸票站，例如要預先登記投票，當局曾就方案諮詢政黨意見，未有定案。

政務司司長陳國基今日出席「地區治理專組」第二次會議，他指今次是特區重塑區議會後舉行的首場全港性地區選舉，是完善地區治理的重要里程碑，具有重大歷史意義。現在距離選舉投票日剩下約2個月時間，選舉籌備工作已經進入關鍵階段，政府各相關部門需同心協力，做好各項籌備工作，確保選舉在公開、公平、誠實和安全有序的情況下依法進行。