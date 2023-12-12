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2023-12-12 15:34:16

區議會選舉2023｜政府公布179名委任議員名單　包括上屆區選敗將(附名單)

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區議會選舉2023｜政府公布179名委任議員名單　最年輕是23歲(附名單)

區議會選舉2023｜政府公布179名委任議員名單　最年輕是23歲(附名單)

政府今日宣布179名委任區議員名單，任期4年，由明年1月1日上任。另外，27名現任鄉事委員會主席亦已確認為區議會當然議員。委任議員不乏在2019年區議會選舉落敗的建制派人士，包括民建聯張琪騰、巫成鋒、董健莉、新民黨副主席潘國山等。

政府指區議會「五光十色」

新一屆委任議員多數為「中青年」，政府發言人指他們所代表的社會階層、界別、專業的分布均衡，充分顯示來屆區議會的「五光十色」。年齡方面，年齡最小的為23歲，年齡中位數為47歲，40至64歲佔約81%，40歲以下青年人數佔約15%。

所屬界別方面，涵蓋工商、專業、基層、勞工、地區組織代表／人士等；專業分布方面，涵蓋校長、教師、律師、醫療、社工、工程測量、會計、保險及金融服務等。在少數族裔居民較多的地區，委任了少數族裔人士代表，協助政府聯繫少數族裔及推展有關的工作。

政府發言人說，政府根據「用人唯才」的原則，按各個地方行政區的區情及發展需要，並考慮社區代表性及與地區聯繫等因素，而委任具能力的愛國愛港人士，全部委任議員均熱心參與地區事務，將有效提升區議會的諮詢和服務的功能。

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發言人續說，區議會資格審查委員會已審查並確認各委任議員的資格，以及各鄉事委員會主席登記為當然議員的資格，包括符合擁護基本法、效忠特區的法定要求和條件。 

2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖） 2023區議會選舉結果，地方選區總投票率27.54%（am730製圖）

委任議員

中西區

吳然、呂鴻賓、邱松慶、金玲、陳建強醫生、楊哲安、葉永成、葉亦楠

東區

丁煌、何秀賢、李莉、周致人、林心亷、洪連杉、梁力、郭浩景博士、陳杏、劉慶揚、鄭志成、盧曉楓

南區

朱立威、何沅蔚、李嘉盈、林玉珍、陳文俊、陳郁傑教授、彭兆基、楊上進

灣仔區

周錦威博士、林偉江、孫道弘、劉珮珊

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九龍城區

左滙雄、何華漢、林德成、黃文莉、黃文港、潘國華、賴彥宗、Rizwan Ullah博士

油尖旺區

許德亮、陳少棠、黃舒明、楊子熙、歐楚筠、鍾港武、鍾澤暉、Aruna Gurung

深水埗區

李詠民、林家輝、郭彦麗、陳偉明、黃頌良博士、劉佩玉、鍾婧薇、羅志超

黃大仙區

丘燿誠、李鎧麟、姚逸華、洪楚英、梁騰丰、劉婉儀、鄧雯蕙、魏仕成

觀塘區

余邵倫、余敏、吳承華、呂東孩、林瑋、洪錦鉉、張琪騰、梁思韻、許有為、連浩民、陳耀雄、黃春平、楊莉瑤、劉嘉華、諸樂為、賴永春

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大埔區

李細燕、李漢祥、梅政雄、陳子健、陳灶良、陳勇華、陳博智、温官球

元朗區

文嘉豪、王偉樑、王曉山、余仲良、呂堅、沈豪傑、林添福、張偉琛、莊健成、陳嘉輝、湛家雄、馮振榮、黃煒鈴、黃頴灝、趙秀嫻、譚德開

屯門區

何俊亨、巫成鋒、陳有海、陳孟宜、陳浩庭、陳貴和、麥美儀、曾慶忠、雲天壯、馮鈺鋒、葉吉江、鄭彥鈞、謝永恒

北區

朱浩賢、朱偉林、周天意、洪志富、温和輝、廖宇軒、賴心、譚鎮國

西貢區

王文、李嘉欣、林俊嘉、祁麗媚、邱少雄、俞卓君、胡雪蓮、張萬添、莊元苳、莊雅婷、陳權軍、黃宏滔

沙田區

王惠成、林松茵、林港坤博士、區子安、梁家輝、陳敏娟、陳善明、黃宇翰、黃敬、黃寶儀、董健莉、廖子聰、潘國山、蔡明揚、鄧開荣、鄭家豪、龐愛蘭

荃灣區

王淑芬、古揚邦、張文嘉、梁昌明博士、陳純純、陳曉津、華美玲、黃偉傑

葵青區

王聰穎、朱麗玲、周劍豪、林翠玲、徐曉杰、梁嘉銘、陳藹怡、葉長春、劉美璐、歐志輝、潘志成、鄭臨、蘇栢燦

離島區

余漢坤、吳彩華、許振隆、劉淑嫻

當然議員

大埔區

李耀斌、林奕權

元朗區

文祿星、郭永昌、程振明、鄧志強、鄧善恒、鄧賀年

屯門區

劉業強

北區

李冠洪、李國鳳、侯志強、陳月明

西貢區

王水生、劉啟康

沙田區

莫錦貴

荃灣區

邱錦平、陳崇業

葵青區

陳志榮

離島區

何紹基、何進輝、吳文傑、周玉堂、温揚堅、黃文漢、黃秋萍、黃漢權

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