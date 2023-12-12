區議會選舉2023｜政府公布179名委任議員名單　包括上屆區選敗將(附名單)

新一屆委任議員多數為「中青年」，政府發言人指他們所代表的社會階層、界別、專業的分布均衡，充分顯示來屆區議會的「五光十色」。年齡方面，年齡最小的為23歲，年齡中位數為47歲，40至64歲佔約81%，40歲以下青年人數佔約15%。

政府今日宣布179名委任區議員名單，任期4年，由明年1月1日上任。另外，27名現任鄉事委員會主席亦已確認為區議會當然議員。委任議員不乏在2019年區議會選舉落敗的建制派人士，包括民建聯張琪騰、巫成鋒、董健莉、新民黨副主席潘國山等。

所屬界別方面，涵蓋工商、專業、基層、勞工、地區組織代表／人士等；專業分布方面，涵蓋校長、教師、律師、醫療、社工、工程測量、會計、保險及金融服務等。在少數族裔居民較多的地區，委任了少數族裔人士代表，協助政府聯繫少數族裔及推展有關的工作。

政府發言人說，政府根據「用人唯才」的原則，按各個地方行政區的區情及發展需要，並考慮社區代表性及與地區聯繫等因素，而委任具能力的愛國愛港人士，全部委任議員均熱心參與地區事務，將有效提升區議會的諮詢和服務的功能。