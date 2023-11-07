區議會選舉2023｜曾國衞反問參選人有否展示自己好的一面 不應將無法取提名歸咎於制度

區議會選舉今年12月10日舉行，立法會相關小組委員會討論選舉提名安排。政制及內地事務局局長曾國衞承認，今次提名安排比以前困難，但參選人可以透過民政事務處轉介，爭取「三會」成員的提名，認為相關安排行之有效，參選人有足夠合理渠道爭取提名。他又表示，從來爭取信任都要身體力行，留意到有未能取得足夠提名的參選人，認為自己很好，取不到提名就是「三會」成員的問題，他就認為「君子求諸己」，反問相關人士有否展示自己好的一面，令人信服，如果動輒將自己不成功歸咎於制度，自己就不會進步。

曾國衞又指如果有人覺得爭取提名比以前困難，是理所當然，亦證明制度設計發揮作用。他提及之前選舉的提名程序太容易，令很多非愛國愛港、無從事地區工作、在政治氣氛下純粹高叫口號、譁眾取寵的人，採用不良競選手法騙取議席。因此當局要在制度設計上，讓「信得過的人」把關，形容機制並非篩選。

非建制政黨新思維無法取得足夠提名票參選，黨主席狄志遠指，有政黨背景的「三會」成員傾向提名自己黨員，質疑他們將政黨利益凌駕選民選擇，變相收窄獨立人士的參選空間。曾國衞就認為，社會應該相信「三會」成員會顧全大局，不會為私利提名。

林琳批評參選人到「三會」成員住所滋擾

民建聯立法會議員林琳則批評，有參選人到「三會」成員的住所爭取提名，騷擾「三會」委員的家人，批評有關人士「唔知自己衰喺邊一到」，質疑有人為「搶眼球」。曾國衞回應指，部分參選人可能用較急躁的方法爭取提名，如果構成滋擾，受影響人士可以報警求助。他又希望今次完善選舉制度，可一併完善選舉文化，參選人應和平理性爭取提名，否則可能弄巧反拙，引起反感，得不償失。