區議會選舉2023｜曾國衞：不投票不代表不支持新制度 不應該本末倒置過分強調投票率

區議會選舉本月10日舉行，政制及內地事務局局長曾國衞在電台節目指，政府無估算投票率，指投票率受不同因素影響，不能與市民是否支持新選舉制度劃上等號，又指部分人無投票不代表不支持新制度，外界不應該本末倒置，過分強調投票率。

曾國衞指政府就選舉的宣傳工作是鋪天蓋地，無孔不入，令市民對選舉的關注度提升不少。政府有信心舉辦公平公正、安全有效的選舉。曾國衞又表示，政府增設鄰近邊境投票站，方便內地港人回港投票，一共接獲1.3萬宗登記，認為反應理想，又指有不少內地回港選民並無登記，選擇直接到所屬選區票站投票，相信最終回港投票的人會比登記人數多。