熱門搜尋:
日圓匯率 美斯 周凱旋 區議會選舉2023 六合彩 譚旻萱 恒生指數 交稅 肺炎支原體 叱咤2023 五月天 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 新聞女王 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 朗然 YOHO WEST 李家超
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-08 11:07:45

區議會選舉2023｜曾國衞：不投票不代表不支持新制度　不應該本末倒置過分強調投票率

分享：
區議會選舉2023｜曾國衞：不投票不代表不支持新制度　不應該本末倒置過分強調投票率

區議會選舉2023｜曾國衞：不投票不代表不支持新制度　不應該本末倒置過分強調投票率

區議會選舉本月10日舉行，政制及內地事務局局長曾國衞在電台節目指，政府無估算投票率，指投票率受不同因素影響，不能與市民是否支持新選舉制度劃上等號，又指部分人無投票不代表不支持新制度，外界不應該本末倒置，過分強調投票率。

曾國衞指政府就選舉的宣傳工作是鋪天蓋地，無孔不入，令市民對選舉的關注度提升不少。政府有信心舉辦公平公正、安全有效的選舉。曾國衞又表示，政府增設鄰近邊境投票站，方便內地港人回港投票，一共接獲1.3萬宗登記，認為反應理想，又指有不少內地回港選民並無登記，選擇直接到所屬選區票站投票，相信最終回港投票的人會比登記人數多。

施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖) 施政報告2023懶人包(am730製圖)

強調心意卡無識別用途

對於當局會向已投票的市民派發心意卡，曾國衞希望外界不要過分解讀，例如一些陰謀論質疑政府用心意卡識別公務員有否投票。他強調心意卡純粹是表達謝意，沒有任何識別或編號，從來沒有想過要用作識別用途。

另外，曾國衞說政府監察外界發放涉虛假或錯誤選舉訊息的專隊，已經開始工作，專隊由數十人組成，成員主要來自政制及內地事務局、選舉事務處以及政府新聞處。專隊會全天候監察，當發現有虛假、抹黑或「軟對抗」等訊息，會即時處理及澄清，如果涉及違法則會轉介執法部門跟進。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受