區議會選舉2023｜曾國衞：不投票不代表不支持新制度　不應該本末倒置過分強調投票率

區議會選舉本月10日舉行，政制及內地事務局局長曾國衞在電台節目指，政府無估算投票率，指投票率受不同因素影響，不能與市民是否支持新選舉制度劃上等號，又指部分人無投票不代表不支持新制度，外界不應該本末倒置，過分強調投票率。
曾國衞指政府就選舉的宣傳工作是鋪天蓋地，無孔不入，令市民對選舉的關注度提升不少。政府有信心舉辦公平公正、安全有效的選舉。曾國衞又表示，政府增設鄰近邊境投票站，方便內地港人回港投票，一共接獲1.3萬宗登記，認為反應理想，又指有不少內地回港選民並無登記，選擇直接到所屬選區票站投票，相信最終回港投票的人會比登記人數多。
強調心意卡無識別用途
對於當局會向已投票的市民派發心意卡，曾國衞希望外界不要過分解讀，例如一些陰謀論質疑政府用心意卡識別公務員有否投票。他強調心意卡純粹是表達謝意，沒有任何識別或編號，從來沒有想過要用作識別用途。
另外，曾國衞說政府監察外界發放涉虛假或錯誤選舉訊息的專隊，已經開始工作，專隊由數十人組成，成員主要來自政制及內地事務局、選舉事務處以及政府新聞處。專隊會全天候監察，當發現有虛假、抹黑或「軟對抗」等訊息，會即時處理及澄清，如果涉及違法則會轉介執法部門跟進。