區議會選舉2023｜曾國衞：推「區選夜繽紛」與市民「零距離」宣傳

新一屆區議會選舉提名期將於明日展開，今次是首次完善地區治理體系後的區選。政制及內地事務局局長曾國衞今日(16日)在立法會一個委員會上指，政府明日將推出全新宣傳短片，由特區班子呼籲愛國愛港人士參選，多區亦會懸掛宣傳橫額及旗幟等。他又說，會與「香港夜繽紛」合作，舉行「區選夜繽紛」活動，務求讓市民親身感受新的區議會制度及治理體系，推高選舉氣氛。

區議會選舉2023｜ 明日推出全新宣傳短片

曾國衛指，政府在今次區舉宣傳早於9月起已經展開，較以往更早，除了傳統媒體，也包括社交媒體，同時當局亦會走進社區，務求令市民明白選舉的重要性，真心擁護新治理體系，其中政府會在明日推出全新宣傳短片、並製作選舉小百科及冷知識等，亦在全港舉辦過百場活動，包括推出親子遊戲，亦會「與香港夜繽紛有Crossover」推出「區選夜繽紛」，在「夜繽紛」安排攤位，與市民「零距離」接觸。

他表示，過去區議會泛政治化，倒行逆施，須予以矯正，期望新一屆區議會專注關心民生事務，去政治化，並牢牢掌握在愛國者手中，廣納不同界別及專業人士，在不同渠道和不同階層收納意見。

區議會選舉2023｜指 投票率非硬指標

曾國衛在會後見傳媒，被問到相比起上屆區選有逾七成的投票率，當局今次提早宣傳，對此預計投票率會有幾多時，他重申投票率不能代表新選舉制度成功與否，認為投票率受限許多因素，例如當日天氣等，所以投票率不會作為硬指標，政府會著重做好宣傳、教育工作，令市民深切明白完善特區治理體系、重塑區議會的切身好處。