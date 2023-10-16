熱門搜尋:
消委會 谷村新司 以巴衝突 玫瑰崗中學 施政報告2023 天氣 冰上火花 大閘蟹2023 煥然懿居第三座 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-10-16 17:22:02

區議會選舉2023｜曾國衞：推「區選夜繽紛」與市民「零距離」宣傳

分享：
曾國衞將到北京訪問3日。(資料圖片／林俊源攝)

曾國衞表示，當局推出「區選夜繽紛」與市民「零距離」接觸宣傳。(資料圖片)

新一屆區議會選舉提名期將於明日展開，今次是首次完善地區治理體系後的區選。政制及內地事務局局長曾國衞今日(16日)在立法會一個委員會上指，政府明日將推出全新宣傳短片，由特區班子呼籲愛國愛港人士參選，多區亦會懸掛宣傳橫額及旗幟等。他又說，會與「香港夜繽紛」合作，舉行「區選夜繽紛」活動，務求讓市民親身感受新的區議會制度及治理體系，推高選舉氣氛。

Ad Block

區議會選舉2023｜明日推出全新宣傳短片

曾國衛指，政府在今次區舉宣傳早於9月起已經展開，較以往更早，除了傳統媒體，也包括社交媒體，同時當局亦會走進社區，務求令市民明白選舉的重要性，真心擁護新治理體系，其中政府會在明日推出全新宣傳短片、並製作選舉小百科及冷知識等，亦在全港舉辦過百場活動，包括推出親子遊戲，亦會「與香港夜繽紛有Crossover」推出「區選夜繽紛」，在「夜繽紛」安排攤位，與市民「零距離」接觸。

他表示，過去區議會泛政治化，倒行逆施，須予以矯正，期望新一屆區議會專注關心民生事務，去政治化，並牢牢掌握在愛國者手中，廣納不同界別及專業人士，在不同渠道和不同階層收納意見。

區議會選舉2023｜指投票率非硬指標

曾國衛在會後見傳媒，被問到相比起上屆區選有逾七成的投票率，當局今次提早宣傳，對此預計投票率會有幾多時，他重申投票率不能代表新選舉制度成功與否，認為投票率受限許多因素，例如當日天氣等，所以投票率不會作為硬指標，政府會著重做好宣傳、教育工作，令市民深切明白完善特區治理體系、重塑區議會的切身好處。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受